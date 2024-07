Repudio a la presencia de Netanyahu en los Estados Unidos

Legisladores y manifestantes ensayaban diferentes acciones en rechazo del primer ministro de Israel, que visitaba el Congreso.

Foto: The Jerusalen Post.

Una visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al Congreso de los Estados Unidos, provocaba este miércoles deserciones de legisladores y protestas callejeras en Washington, según informaron medios internacionales. «Para él, lo que se trata es de reforzar su apoyo en su país, y esa es una de las razones por las que no quiero asistir», anticipó el senador Chris Van Hollen a los periodistas.

El representante Demócrata continuó: «No quiero formar parte de un apoyo político en este acto de engaño. Él no es el gran guardián de la relación entre los Estados Unidos e Israel». Un miembro republicano de la Cámara de Representantes, el representante Thomas Massie, también adelantó su inasistencia.

«El propósito de que Netanyahu se dirija al Congreso es reforzar su posición política en Israel y sofocar la oposición internacional a su guerra. No tengo ganas de ser un apoyo, así que no asistiré», escribió en X. Algunos de los demócratas más destacados tenían previsto no acudir, entre ellos los senadores Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara, Tim Kaine, Jeff Merkley y Brian Schatz, todos ellos miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como Patty Murray, que preside el Comité de Asignaciones Presupuestarias.

En la Cámara de Representantes, entre quienes se mantuvieron ausentes se encontraban las progresistas Rashida Tlaib y Alexandria Ocasio-Cortez, así como Ami Bera, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores, y Adam Smith, el principal demócrata en materia de Servicios Armados. Smith comentó que nunca asiste a reuniones conjuntas, pero también se describió el martes como «muy, muy opuesto a lo que el Primer Ministro Netanyahu está haciendo en Israel».

Incluso la Vicepresidenta Kamala Harris, ahora candidata presidencial, quien normalmente presidiría el discurso del israelí, no iba a estar, como tampoco lo tenía en sus planes el senador republicano JD Vance, compañero de fórmula de Trump para vicepresidente. Murray habría presidido , como senadora demócrata de mayor antigüedad, en ausencia de Harris, explica todo la agencia de noticias Reuters.

En las cales, varios cientos de activistas se manifestaron frente a un edificio del Congreso. El Capitolio estaba rodeado por una valla alta y una fuerte presencia de seguridad.

Algunos manifestantes salieron el miércoles a la calle horas antes del discurso de Netanyahu, con carteles que decían, entre otros: «Alto a los crímenes de guerra en Gaza».