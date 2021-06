Repudio a hechos de apología del terrorismo de Estado en General Pico

El subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablo Fasce, repudió las publicaciones en redes sociales que reivindican la dictadura cívico militar y el terrorismo de Estado y respaldó la intervención de la Fiscalía de General Pico que inició causa a dos habitantes de esa ciudad por apología del crimen.

Fasce expresó: “Estas manifestaciones no se pueden generalizar pero son habituales entre sectores que todavía desprecian los valores y las instituciones democráticas. Aún más cuando quienes manifiestan estas expresiones son agentes del Estado”.

“Las expresiones que reivindican el terrorismo de Estado no solo atentan contra la convivencia democrática, sino que intentan desacreditar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado y la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos”, dijo el subsecretario.

“Estos hechos no pueden pasar simplemente como un simple posteo en las redes sociales o una postura política e ideológica legítima. Son parte de un discurso de odio que promueven delitos aberrantes para la humanidad y que afectaron a miles de argentinas y argentinos víctimas del terrorismo de Estado”, afirmó.