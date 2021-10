Reportaron graves fallas en la red de Banelco y Visa

Los cajeros automáticos no permitieron hacer operaciones y denegaban cualquier solicitud. Tampoco se podían realizar transferencias, pagos o compras.

Los cajeros Banelco dan error y están fuera de servicio .

La red Prisma reportó graves fallas en la operatoria este jueves. Incluyó a los cajeros automáticos de Banelco y a las tarjetas Visa. Mientras duró el apagón, no se pudieron realizar transferencias, pagos ni compras. Tampoco estuvo operativo Mercado Pago ni la App de YPF, de acuerdo con un sondeo. Según pudo saber este medio, se trató de una falla de networking.

Desde Mercado Pago informaron a este medio que la falla impidió realizar pagos con visa, pero que el dinero en cuenta no se vio afectado, por lo que quienes tenían saldo disponible pudieron seguir usándolo.

Sucedió días después de que se cayera por casi nueve horas el servicio de Facebook, que incluyó a WhatsApp y las redes sociales de la empresa de Mark Zuckerberg.

Justamente desde Twitter e Instagram miles de usuarios comenzaron a reportar el problema y a expresar sus quejas y preocupación al no poder realizar ningún tipo de transacción.

Sobre las 20 horas de este jueves la situación comenzó a normalizarse.

Las quejas de los usuarios se multiplicaron por las redes sociales

Apenas comenzaron a registrarse los problemas para operar en los distintos servicios de Prisma, las quejas de los usuarios se hicieron notas en las redes sociales, especialmente en Twitter.

La primera sorpresa fue que no se podía retirar dinero de los cajeros automáticos. “Recorrí varios cajeros Banelco en la zona de Boedo y no están entregando dinero”, escribió un usuario de Twitter. “Hace mas de una hora se reporta caída del sistema Banelco e imposibilidad de gestión débito/crédito con Visa… Y nadie da una explicación?????”, se quejó otra usuaria.

Otros reflejaron los problemas cotidianos que podría generar esta falla: “Se cayó Visa y Banelco. No se puede transferir ni pagar con tarjeta de crédito y débito, me imagino la gente que salió a comer y tiene que pagar, me desmayo”, reflejó otra cuenta.