Registran impresionante invasión de langostas en Córdoba

El fenómeno se produjo horas después de que el Ministerio de Bioagroindustria cordobés emitiera un alerta ante la llegada a su territorio de este insecto que produce temor y pérdidas económicas.

Impresionante invasión de langostas en Córdoba.

Una manga de langostas sobrevoló este jueves una vasta zona de la provincia de Córdoba, siendo vistas y registradas en fotos y videos por vecinos del barrio Villa Pan de Azúcar, en Cosquín, en la zona de Camino del Cuadrado, entre las localidades de Río Ceballos y Valle Hermoso, en las Sierras Chicas.

No se trata de un fenómeno habitual pero sí normal, en el que los insectos vuelan juntos para alimentarse y reproducirse, cuya cantidad varía cada año en función de las condiciones ambientales.

No obstante, alarmó a pobladores de la región debido a la cantidad inusual de ejemplares de la denominada langosta sudamericana (cuyo nombre científico es Schistocerca cancellata) que sobrevolaron diferentes poblados golpeando contra las viviendas.

Alertas por invasión de langostas

De hecho, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró esta semana la emergencia fitosanitaria por la langosta, a fin de “profundizar las medidas de monitoreo y control del insecto que se vienen implementando desde la declaración del alerta fitosanitaria —en febrero pasado— y de ese modo minimizar su impacto en la naturaleza y en la producción vegetal”.

También el gobierno de Córdoba declaró el miércoles último un “alerta por posible movimiento de mangas de langostas sudamericana”, debido a que el Ministerio de Bioagroindustria de esa provincia “informó que se registra un movimiento interprovincial de mangas entre La Rioja, Catamarca y Córdoba”.

“Se presenta la posibilidad de que estas mangas se muevan hacia la zona sur, por la predominancia de vientos de zona norte. Esto generaría la que algunos insectos puedan llegar a zonas urbanas”, se informó oficialmente, agregando que “el Ministerio de Bioagroindustria junto a Senasa e INTA vienen realizando una tarea intensa de monitoreo para seguir el movimiento de la plaga”.

No obstante, también aclara que “estas langostas solo se alimentan de plantas, no son vectores de enfermedades, y no representan peligro para humano, ni animales”.

Langostas: «Devoran todo lo que se les cruce»

En ese sentido, la bióloga del Conicet Luciana Peirone Cappri dijo a medios cordobeses que “estos bichos tienen una capacidad asombrosa para recorrer hasta 150 kilómetros al día, devorando todo lo que se les cruce. Una manga de solo un kilómetro cuadrado puede consumir en un día lo mismo que 35.000 personas o 2.000 vacas”.

“Su gran voracidad las hace capaces de alimentarse de casi cualquier material vegetal, con un consumo diario equivalente a su propio peso, es decir, unos dos gramos”, precisó, señalando que en territorio cordobés se vieron antes mangas de hasta 25 kilómetros cuadrados, lo que da una idea de la enorme cantidad de langostas que implican.

Los riesgos que provoca la langosta sudamericana

Las langostas sudamericanas son plagas migratorias y transfronterizas con una capacidad de dispersión de hasta 150 kilómetros diarios y a una alta voracidad, informó el Senasa, lo que determina que tengan un alto impacto económico.

Según un análisis del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la producción sujeta a riesgo en la Argentina alcanza los 3.7000 millones de dólares.

Además, tras seis décadas sin mayores inconvenientes, desde 2015 hay un resurgimiento de la plaga en Sudamérica, provocando la declaración de distintas de emergencias fitosanitarias en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.