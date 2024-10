Regional Amateur: otra polémica victoria de Costa Brava

Otra vez con un fallo arbitral polémico, Costa Brava volvió a ganar en el Regional Amateur de Fútbol 2024. Ahora fue a All Boys, 2-1.

En el Dr. Ramón Turnes, AB se adelantó a través de Agustín Servetto (4m PT), pero Juan Amieva (9m PT) igualó para Costa de penal, y cuando el partido terminaba otro penal –el que levantó polvareda- le permitió a Lautaro Ibarra (49m ST), decretar el triunfo piquense, el tercero en esta Zona 10 de la región Pampeana Sur, el tercero con sanciones polemiquísimas de los jueces (All Boys de Trenel y Santa Rosa los anteriores).

En el otro partido de la tercera fecha, en Trenel, All Boys y Santa Rosa terminaron 0-0.

Las posiciones: 1) Costa Brava, 9 puntos; 2) All Boys (SR), 4; 3) All Boys (T), 2; 4) Santa Rosa, 1.

La próxima fecha (4ª): Santa Rosa – All Boys, All Boys de Trenel – Costa Brava.