Regional Amateur: Costa venció a Santa Rosa y es líder

Costa Brava le ganó como visitante a Santa Rosa y quedó líder de la zona 10 de la Región Pampeana Sur del Regional Amateur de Fútbol 2024.

En el marco de la segunda fecha, el Albirrojo se impuso 1-0 con gol de Alex Sosa (8m ST) ante un rival que terminó con 10 por la expulsión de Juan Ayende y caliente por un gol anulado por off side a Bruno García que se transformaba en el 1-1.

El liderazgo exclusivo de los piquenses tuvo que ver con que en Trenel, el All Boys local y el de Santa Rosa animaron el segundo empate en cuatro días: tras el 0-0 del miércoles por el Provincial, ahora fue 1-1 por los goles de Juan Manuel Martínez (33m PT) para el Auriazul dueño de casa y de Nicolás Ovando (44m ST) para el capitalino.

Las posiciones: 1) Costa Brava, 6 puntos; 2) All Boys (SR), 4; 3) All Boys (T), 1; 4) Santa Rosa, 0.

La próxima fecha (3ª): All Boys – Costa Brava; All Boys de Trenel – Santa Rosa.