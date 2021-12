Reconocieron la trayectoria de agentes de la Administración Pública en General Pico

En el Auditorio de MEDANO, en General Pico, tuvo lugar hoy un emotivo acto de entrega de reconocimientos a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial que cumplieron, durante 2020 y 2021, 25 años de servicio.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli y la ministra de la Producción, Fernanda González, quienes estuvieron acompañados por el viceintendente, Daniel López, el contador General de la Provincia, Adrián García, el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano y demás funcionarios provinciales, que acompañaron la ceremonia junto a homenajeados y homenajeadas y sus familiares.

En nombre del Gobierno provincial, el ministro de Seguridad acercó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y resaltó el sacrificio que representa el trabajar en la administración pública. “Para mí es un honor estar aquí, me ha tocado estar en este cargo, delante de ustedes, felicitarlos es poco, me siento honrado del cargo que ocupo pero más honrado me siento saludándolos a ustedes en este lugar”.

Con sentidas palabras que llegaron a los presentes el ministro destacó desde lo personal, algunas de las cosas que debe pasar un trabajador y/o trabajadora de la Administración Pública, para llegar a fin de mes, para comprar una casa, cuestiones laborales, entre otras, “la mayoría de ustedes seguramente han pasado por esto”.

“Insisto, es un honor, quiero agradecerles el servicio que le han prestado a la Provincia, 25 años, todavía nos queda carretel, por suerte, esto es la vida, estoy honrado de estar saludándolos a ustedes, hombres y mujeres de la Administración Pública, y me siento un compañero más porque por más que haya estado en otro Poder (Judicial) y apenas hace dos años en el Ejecutivo no soy un intruso, soy un empleado más como cualquiera, siempre lo fui y lo seré, porque nací siendo empleado y trabajando con compromiso para el lugar donde estuve y eso es lo que mantiene a la Provincia en el nivel que estamos. Una provincia con muchísimo futuro, con muy buena gente, el valor del ser humano es básico en esto. Entonces, sigamos adelante, les agradezco el espacio y gracias por el servicio que nos están prestando», concluyó Horacio di Nápoli.

Reconocimiento por cumplir 25 años de servicio

Son un total de 100 los empleados y empleadas que llegaron a los 25 años, en tanto, recibieron hoy su reloj:

Silvana Actis Giorgetto, Francisco Alaya, Alejandra Alisandroni, Ciria Noemí Becerra, Claudio Corti, Magdalena Di Marco, Marcelo Ferreyra, Silvia Figueroa, Omar Fiori, Marcela García, María Gabriela García, Carina Edit Gómez, Marta Jaquez, Nélida Manquez, Analía Mediza, Eliana Minetto, Marcelo Morea, Claudia Moreno, Roberto Pereyra, Raquel Prieto, Nora Quinteros, Carina Quiroga, Jeanette Rantul Barría, Mónica Riopedre, Griselda Ricci, Bibiana Rodríguez, Elsa Rodríguez, Alicia Romero, Graciela Romero, Silvia Romero, Analía Rossini, Graciela Ruiz, Adriana Salto, Horacio Santillán, Delia Suárez, Gustavo Vila, Paola Villegas, Marcela Zaldarriaga, Américo Zamora, Carlos Eduardo Barbera, Adriana Bertone, Danilo Cavallero, Juan Manuel García, Silvia Gómez, Silvana González, Gladis Jara, Jerónimo Jofré, Gabriela Loyola, Gabriela Maya, Gustavo Paredes y Julia Rodríguez.