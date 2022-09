Reconocieron a docentes por su trayectoria y labor educadora

En el auditorio del Centro Provincial Cultural MEDASUR, tuvo lugar esta mañana el acto de celebración del Día de los y las Docentes.

Durante la ceremonia se entregaron diplomas a modo de homenaje a docentes que obtuvieron su jubilación en cargos de conducción durante el período 2021 – 2022.

El ministro de Educación, Pablo Maccione expresó que «todos los días en cada uno de los puntos de nuestra Provincia trabajan con nuestros niños, jóvenes y adultos, formando a quienes en el futuro serán ciudadanos y ciudadanas con valores de solidaridad, democráticos, con respeto por la diversidad y por las opiniones diferentes. El trabajo que los y las docentes hacen en forma permanente merece ser reconocido por toda la sociedad”.



El titular de la cartera educativa hizo entrega del premio “Profesor Alfredo Natalio Fernández”, en distinción a la labor educadora provincial, a Rosana Beatriz Bisgarra, profesora de Matemática y actual directora del colegio Secundario “La Adela” de la localidad homónima. Desde hace más de una década se desempeña en el sistema educativo pampeano en forma comprometida. Se destaca su creatividad en las propuestas de trabajo colaborativo que son utilizadas como insumo en las jornadas y reuniones para contextualizar los marcos normativos actuales y el enfoque de la evaluación formativa. Se reconoce también la labor relacionada con la convivencia institucional y el compromiso en la implementación de programas y planes educativos que promueven la ampliación de la oferta cultural destinada a los y las jóvenes de nivel Secundario de la comunidad. Al respecto, la directora expresó que “los avances personales en una institución escolar tienen detrás un equipo de trabajo, esto no es en soledad. Para mí ser docente es una pasión que me emociona si lo tengo que definir, es lo que comparto todos los días con otros y me llena de orgullo serlo”.



Encabezaron el acto oficial el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, el ministro de Educación, Pablo Maccione, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, autoridades educativas y provinciales junto a coordinadores y coordinadoras de Área, directivos, docentes y familias.