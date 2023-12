Reconocen a empresa textil por los 20 años de presencia en Zona Franca

El Ministerio de la Producción reconoció la trayectoria de la empresa textil Snow Tech Argentina S.A. respecto de su radicación en General Pico. Mientras que el empresario destacó el acompañamiento “fiel” del Gobierno de La Pampa.

La ministra de la Producción, Fernanda González, entregó una placa al presidente de la empresa Snow Tech Argentina S.A., José Luis Mastronardi, en reconocimiento a sus 20 años de desarrollo en la Zona Franca de General Pico, como representante de la marca de indumentaria DUKE.

En ese sentido Mastronardi efectuó un repaso de este período luego de su radicación en noviembre de 2003, proveniente de la provincia de Buenos Aires.

“Al momento de instalarnos solamente había siete u ocho empresas, y entre ellas una empresa textil Tepuel oriunda de Villa Regina y nosotros fuimos la segunda”, y agregó que con la idea de instalarse en el interior del país, tenían tres posibilidades como Neuquén, San Luis y La Pampa, “pero nos atrajo la Zona Franca de General Pico como polo industrial y productivo”.

Y recordó que “la ciudad nos abrazó desde un primer momento. Vinimos cinco familias que me acompañaban a mi en el emprendimiento, eran los encargados de cada sector. Luego se comenzó con la capacitación de personal, ya que no había un polo textil todavía en La Pampa como en otras provincias y eso nos llevó un año para estabilizarnos”.

Señaló que en 20 años la empresa pasó por varios momentos, “acompañando a los vaivenes económicos del país, pero los momentos difíciles los pudimos pasar y también disfrutar momentos buenos”.

Luego detalló los proyectos que se están llevando adelante sobre todo con la marca propia DUKE, por un lado tiene que ver con la confección de indumentaria técnica de montaña, la cual estuvo presente en cada una de las Expo PyMEs. “Y desde hace casi dos años empezamos con el proyecto de calzado, el cual tiene esta marca (DUKE) como eje, con el objetivo de acompañar dicha línea de indumentaria lo cual es la impronta nuestra, aunque también hacemos la linea de playa, de surf, de verano, y actualmente estamos sumando una marca secundaria de calzado, que apunta a otro segmento HOKA”.

Por otra parte, y continuando con el desarrollo de la empresa comentó que también desde hace dos años iniciaron con el proyecto de montar una fábrica de ensamble, “trayendo componentes importados y haciendo parte del proceso y la terminación acá, con lo cual seguimos apostando a la Zona Franca”, para ello construyeron una nueva nave de 700m2, “la cual estamos pronto a inaugurarla, allí tenemos una línea de producción y en unos días llega otra parte más”.

En ese marco Mastronardi adelantó que recientemente la empresa Michellin Argentina los aprobó como marca para diseñar, desarrollar, vender y distribuir, calzados DUKE con suela Michellin en todo el mundo “lo cual para nosotros es un orgullo y sobre todo una satisfacción personal -remarcó-, porque la marca es como un hijo más, por ello estoy muy agradecido al equipo que me acompaña desde años”.

Comentó que desde hace un año comenzaron con esta gestión, “ya que hay empresas de neumáticos que desarrollan suelas, con lo cual hay marcas de calzados que utilizan suelas de estas empresas, en ese marco comenzamos las tratativas con Michellin Argentina tratando de calificar para utilizar dicha suela, luego de varias negociaciones obtuvimos la aprobación”.

El empresario finalmente se mostró muy agradecido tanto con el Gobierno de La Pampa, como con el Ministerio de la Producción y el Comité de Vigilancia de la Zona Franca, porque siempre estuvieron presentes, “no solo para nosotros sino para todas las empresas pampeanas, sentimos un acompañamiento muy fiel”, concluyó.