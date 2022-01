Recomendaciones de Salud para evitar golpes de calor

Barbero habló con la Agencia Provincial de Noticias y explicó que los grupos más vulnerables que son las infancias y personas mayores, “por las dificultades para desplazarse o adaptarse a esta situación, es en quienes repercuten más los efectos del calor”.

“Las personas que pueden estar expuestas a estas instancias, ya sea agotamiento por calor, que es el cuadro más serio, el golpe de calor, el cual pueden sentir malestar general, dolor de cabeza, náuseas, calambres musculares, fatiga, sed intensa, debilidad, y en el caso de progresar, de continuar expuesto, situaciones más serias como un deterioro del estado de conciencia, pérdida del estado de consciencia”, afirmó.

Para evitar un golpe de calor en lugares cerrados como casas, espacios de trabajo u otros, se recomendó tomar agua con mayor frecuencia, aún cuando no se sienta sed; evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes; consumir frutas y verduras, evitar las comidas abundantes; y la actividad física intensa.

“Uno lo que debería hacer antes que nada, si vamos a planificar una actividad al aire libre, es tratar de no hacer en las horas donde el calor es más intenso, luego de las 11 hasta las 17. Si por algunas cuestiones, uno va a estar expuesto en este horario, fortalecer las medidas para evitar el impacto del calor, o del sol directo, como usar protección solar, sombreros, gorras, ropa holgada, de color clara, muy buena hidratación. Además de la hidratación, tratar de una dieta liviana, con frutas y verduras. Tratar de no realizar actividades intensas en estos horarios”, remarcó.

“Si nos encontramos con alguna persona o sospechamos que ha estado expuesto al calor y vemos alguna situación de la cual necesita ayuda, podemos dar aviso al Sistema de Emergencia que es el 107. Mientras tanto, podemos trasladarla a un lugar fresco si es posible, ventilado, podemos utilizar paños húmedos en las axilas, cuello, ponerlo en posición lateral si la persona no está en estado de conciencia adecuado, hasta que llegue la ambulancia, y si esta consciente ofrecerle agua o liquido para que se rehidrate”, agregó.

Además se refirió a que en los más chicos, prestar atención a signos de alerta como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.

En los bebés, asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.

En relación al agua, recomendó consumir siempre agua segura y mantenerla correctamente envasada (en botellas o bidones limpios y cerrados) en la heladera, en lugares limpios y frescos, y alejada de fuentes de calor.