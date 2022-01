Realicó y Falucho: Pro Vida con miradas protectivas del ambiente y buenos tratos

Técnicos del Ministerio de Bienestar Social recorrieron las colonias de vacaciones de las localidades de Falucho y Realicó con la finalidad de supervisar el desarrollo del Pro Vida en todos sus aspectos.

Anabel Romero y Pablo Lamare fueron los responsables de la visita a ambas localidades donde cumpliendo con todos los protocolos y predios con mucha amplitud se viene trabajando desde principios de enero teniendo como premisas fundamentales el cuidado del ambiente y los buenos tratos.

Ante la Agencia Provincial de Noticias, Lamare afirmó haberse encontrado con “dos colonias de vacaciones muy bien diseñadas, son lugares con contrastes en cuanto a cantidad de participantes, pero no en cuanto a las actividades porque vimos colonias muy activas, muy bien organizadas y en una jornada con bajas temperaturas lo que cambia un poco la dinámica de la colonia como en Falucho donde no se pueda hacer uso de la pileta. De todos modos, están activos, con más ganas y con mejoras año tras año y eso es para nosotros es importante”.

Resaltó que “Realicó es un lugar donde la natación se practica durante todo el año, donde los profesores están presentes y capacitados, es la ventaja que tiene el pueblo con su pileta climatizada. En el caso de Falucho es una pileta nueva y muy hermosa, pero que en la jornada de hoy no se pudo utilizar por las bajas temperaturas, pero hacen actividades siempre y nos contaron del progreso de las infancias y eso es fundamental”, enfatizó.

Opinó que “a pesar de los casos, de que algunos tuvieron que interrumpir actividades y volver a arrancar las colonias las vemos activas y en muy buenas condiciones”, concluyó.

Oscar Canonero- Presidente de la Comisión de Fomento de Falucho

El titular de la Comisión de Fomento de Falucho, Oscar Canonero admitió que se trata de “otro año más con la incertidumbre de hacer o no hacer la colonia de vacaciones por esta situación sanitaria que sigue. Finalmente pudimos comenzar normalmente con las actividades trabajando en burbujas con muchísimos chicos y chicas debido a que el pueblo crece, pero también tenemos chicos y chicas que provienen del sector rural”.

La colonia de vacaciones Pro Vida funciona los cinco días de la semana y a quienes viven en el campo, desde la Comisión de Fomento los vamos a buscar dos días para que puedan compartir con sus amigos, entre todos son alrededor de 70 niños y niñas”.

Informó que “este año sumamos un profesor y más ayudantes para poder armar las burbujas de acuerdo a la cantidad de participantes, como tenemos un predio muy amplio se puede trabajar muy bien. En cuanto al refrigerio se les da un desayuno al ingresar y antes de irse una vianda para que lleven a sus casas. Esa vianda antes se comía dentro de la colonia, pero ahora se lo llevan a la casa y así evitamos que los chicos y chicas se junten en el lugar”, concluyó.

Claudia Testa-directora de Deportes y Recreación de Realicó

Claudia Testa informó que “el día 3 de enero comenzamos con las actividades y luego de 48 horas tuvimos que interrumpir la colonia por la gran cantidad de casos de COVID-19 en nuestra localidad y en toda la Provincia. Consultamos con el servicio médico oficial de Realicó y prudencialmente interrumpimos las actividades retomando el lunes 10 de enero”.

Contó que “en la franja etaria de 4 a 14 años en este Pro Vida de verano tenemos entre 400 y 500 chicos, el CDI que funciona en la sede de Barrio Norte con niños y niñas de 2 y 3 años, es la primera experiencia que tenemos con unos 50 inscriptos y la asistencia diaria de 30 de ellos y ellas. También funciona el Cumelen para las personas mayores y el programa Eliminación de Barreras”.

Consideró como positivo “incorporar los buenos hábitos a nuestras vidas y los chicos y chicas nos ayudan, son ellos los que tienen ese hábito incorporado antes que nosotros los adultos. El aire libre, el gran espacio en este predio nos permite darnos algunos lujos que nos condiciona la pandemia cuando los lugares son cerrados”.

Griselda Tabbia- directora de Deportes y Recreación de Realicó

Otra de las funcionarias locales, Griselda Tabbia remarcó que “los buenos hábitos, la costumbre de cumplir los protocolos los niños y niñas ya lo tienen incorporado porque vienen solos a poner las manitos para sanitizarse con alcohol, traen sus barbijos y es una nueva apuesta de trabajo con la profesora que hace ya 12 años que venimos trabajando juntas”.

Puntualizó que “nosotros trabajamos mucho en el cuidado de los buenos tratos y el ambiente como se nos planteó desde Provincia y es cuestión de transmitírselos para que se acostumbren, al papel lo arrojamos al cesto de la basura, a los compañeros y compañeras de colonias no hay que dirigirse de manera violenta, cuando uno va trabajando estos temas todos los días los chicos lo hacen propio. El tema es después que en la casa se pueda ir acompañando esta realidad que hoy tenemos”.

Afirmó que “es un trabajo lento que año tras año hacemos desde la dirección de Deportes de nuestro pueblo, con los coordinadores, profesores, líderes y todo el personal que trabaja acá. Queremos agradecer a las familias que dijeron si una vez más a esta propuesta y confiaron en nosotros, al municipio y a la Provincia que nos dan la posibilidad de concretar sueños” concluyó.