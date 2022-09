Realicó: Gobierno destacó las ventajas de los programas y planes de apoyo a la producción

El Gobierno provincial acompañó la tradicional fiesta en su 67° edición. En ese contexto, la ministra de la Producción, que participó en representación del Gobierno provincial, hizo un repaso de los planes, programas y capcitaciones gubernamentales en apoyo de las empresas pampeanas vinculadas a diversos rubros.

La ministra de la Producción, Fernanda González, junto a gran parte de su gabinete, participó este fin de semana de la inauguración de la 67° Expo Rural de la localidad de Realicó.

Durante el acto inaugural fue recibida por Patricia Bongiovanni presidente de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó, la intendenta local, Viviana Bongiovanni, el prosecretario de Carbap, Carlos Bilbao y representantes de diversas asociaciones relacionadas con el ámbito rural, diputados nacionales y provinciales entre otros.

La ministra destacó la importancia de ver nuevamente la Exposición en todo su esplendor, a la vez que dejó el saludo del gobernador de la provincia, Sergio Zillioto, «con quien no faltará oportunidad de sentarnos a charlar como lo hemos venido haciendo siempre”.

En su discurso, González destacó el trabajo que se viene desarrollando con todos los sectores “pensando en cumplir con nuestras metas compartidas, que no son otras que mejorar nuestra producción, nuestra eficiencia y sustentabilidad, apostando a la innovación e incorporación de nuevas tecnologías”.

A continuación remarcó que, “nuestra Provincia sigue marcando su crecimiento económico, diversificando la matriz productiva con fuerte incidencia de las actividades agroindustriales. Este año siguen creciendo los índices tanto en las actividades primarias, como en las industriales, a través de las cadenas de valor vinculadas».

Seguidamente dedicó un párrafo especial al Plan Ganadero Provincial detallando que “hoy La Pampa cuenta con un stock ganadero de más de 3.500.000 de cabezas, siendo nuestra Provincia referente indiscutida a nivel nacional tanto en cantidad de cabezas como también en la producción de carne por habitante. En esta zona, el stock bovino creció un 7% con respecto al año 2021, pasando de 160.152 animales a 172.392 en el año en curso.

Desde el Ministerio -continuó- «hacemos hincapié en la llegada a través del Plan Ganadero Provincial y del Plan Provincial de Control y Erradicación de Enfermedades Venéreas a cada productor, porque estamos convencidos que a través de la conjunción del Estado y el campo vamos a lograr avanzar en la eficiencia, en todos los eslabones de la cadena productiva. Hablamos de mejorar el porcentaje de terneros logrados, el número de terneros/as criados y faenados así como también la genética en La Pampa”.

En la oportunidad remarcó que dicho Plan Ganadero incluye además de la asesoría técnico-profesional, una batería de herramientas financieras con doble bonificación de tasa, en un trabajo conjunto Nación – Provincia y en ese marco en el año 2021 y lo que va de 2022 se han otorgado créditos por más de 3000 millones.

Por otro lado, resaltó el crecimiento de la actividad láctea, “el profesionalismo del sector que avanza permanentemente en su meta por ampliar los litros de leche producidos. Hoy contamos con 120 tambos en la Provincia de los cuales siete se encuentran en este departamento, con 1056 vacas integrando la cuenca norte provincial”.

Pasando al área agricultura, González señaló que “nuestra cadena cerealera continúa posicionándose con volúmenes exportables, logrando en el primer semestre de 2022 ventas por US$ 380 millones.

A nivel nacional nos ubicamos en el 5to. lugar en la producción de trigo mientras que en el caso de la superficie sembrada con oleaginosas, la Provincia sigue marcando mayor participación en el cultivo de soja (62%), seguido por el girasol y el maní. A diferencia de los demás cultivos estivales durante 2021, el girasol atravesó su período crítico en condiciones favorables, situación que le permitió duplicar su producción respecto de la campaña anterior”.

La funcionaria hizo referencia también al trabajo que se realiza en el marco del Consejo Asesor de Suelo, avanzando en el Programa de Renovación e Implantación de Pasturas Perennes “que nos permitirá promover la siembra de pasturas con énfasis en la producción y conservación forrajera, como herramienta para mitigar el cambio climático, en períodos de sequía y/o inundación y como reparadoras de los suelos degradados. “En lo que va de 2022 hemos realizado capacitaciones a lo largo y ancho de toda la Provincia en forma conjunta con todos los integrantes del Consejo y fundamentalmente con el apoyo del INTA y la Facultad de Agronomía”.

“Desde el Gobierno provincial estamos convencidos que en el marco de acciones sinérgicas entre Estado, asociaciones rurales, productores, cabañeros y profesionales podemos seguir contribuyendo al crecimiento y bienestar de toda la Provincia”, reafirmó.

Por último hizo mención de las empresas zonales presentes en esta Expo, en el marco del programa Compre Pampeano, que contó con una bonificación de tasa especial durante el desarrollo de las Exposiciones Rurales, para las empresas adheridas, de hasta un 15%. “El Compre Pampeano es la herramienta por excelencia que permite posicionar a nuestra industria en los distintos mercados, mejorando su competitividad”, concluyó.

Por su parte, Patricia Bongiovanni presidente de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó agradeció la presencia de autoridades provinciales y nacionales presentes, a todos los productores, cabañeros y firmas relacionadas con el campo, expositores y la comunidad. Y seguidamente hizo un repaso de las acciones llevadas a cabo por la institución como también respecto de la actualidad del sector ganadero del país y la Provincia.