Raúl Weyman: «la campaña se hace siempre durante los cuatro años»

Hora de Opinión visitó la localidad de Santa Teresa. Allí nos recibió amablemente su intendente Raul Weymann que transita su quinto período y acaba de ganar las elecciones sin oposición con el 71% de los votos.

Raúl es la tercera generación familiar de Intendentes. Primero fue su abuelo, luego su padre y ahora desde el 2003 está a cargo de la comuna. Teniendo en cuenta su impecable gestión, nada indica que no se vaya a jubilarse como tal, ya que ha transformado a Santa Teresa en una localidad pujante, con orden, trabajo y futuro. Café de por medio tuvimos una extensa charla que compartimos con nuestros lectores:

HDO – Felicitaciones, porque no tuviste oposición

RW – Si la vez anterior no hubo nada de oposición y ahora armaron lista de concejales. No para intendente ni Juez de paz

HDO – Esto es un claro reconocimiento a tu gestión

RW- Y si, yo siempre digo la campaña se hace siempre durante los cuatro años, no sirve estar en el mandato y hacer política los últimos seis meses o tener que salir a hacer campaña el último mes.Yo no salgo a hacer campaña, ni visitar a nadie la gente, va a ver si hicimos las cosas bien y sino te castiga. En los pueblos chicos nos conocemos todos

HDO – Y se vota mucho la persona

RW – Si la verdad saque mas del 70% que la gente ni precisaria ir a votar pero nunca habia sacado el 71% siempre estaba en el 60/65% nunca menos de eso

HDO – Claro ahora el desafio era superarte a vos mismo

RW – Si mi propia marca.

Santa Teresa viene de festejar su Centenario

HDO – Raúl contame como fueron los festejos del Centenario de la Escuela y de la localidad y donde además ganaron la Copa Centenario de Fútbol

RW – Si la verdad fueron varios eventos y estuvo todo muy bien, el en 2021 cumplió años el pueblo y el año pasado la Escuela asi que hicimos el festejo en conjunto. Se hizo la fiesta, un almuerzo, se trajeron algunos artistas la verdad que salio todo bien, cuando es fiesta por lo general sale bien, pero fue un lugar de reencuentro de todos los exalumnos, de todas las docentes retiradas, y fue muy emotivo para muchas personas que hacia muchisimos años que no estaban en el pueblo y lo vieron lindo y que les gustó y la verdad que se fueron todos muy conformes.

HDO – Si, lei una carta muy emocionante de una persona mayor que publicó que habia regresado y que queria volver con mas tiempo.

RW – Si, si más el reencuentro de docentes, ex alumnos, hay un hombre que vive en España y que nos llamaba para ver cuando iba a ser la fiesta «porque tengo que reservar el vuelo y tengo problemas de salud y el mèdico no me quiere dejar viajar, pero yo voy a ir aunque me muera en el avión yo voy a ir»

Y se vino de España, a la fiesta hubo gente que viajo kilómetros y kilómetros

HDO – Que lindo cuanta emoción es lo que nosotros hemos perdido en la capital, eso no lo tenemos

RW – Después se hizo el Festival Internacional de Cine que ya va por el Segundo Año Consecutivo y fue un éxito hasta estuvieron los Directores del INCA, vinieron el Presidente y el Vice y Adriana Maggio Subsecretaria de Cultura de La Pampa.

HDO – Eso es un toque de distinción un aporte cultural muy importante que le has dado vos

RW – Si porque hacer algo internacional de Santa Teresa no es fácil, se presentaron 250 documentales de mas de 40 países distintos. Para nosotros era algo casi soñado y se dió y salió bien.

HDO – Vos dijiste porque no ?

RW – y si tenemos un muchacho que está acá en Cultura, que tiene contacto con todo con las editoriales y que fue el que se encargó de todo y actualmente maneja la página de la Municipalidad.Y nosotros desde el Municipio apoyamos todo lo que nos parece viable lo acompañamos en todo.

HDO – También Santa Teresa fue noticia con la visita de la periodista Chantal Florez que habia ganado una beca de residencia que nos podes contar de esa experiencia ?

RW – Así es tenia que terminar de editar su libro y nosotros le hicimos acá una residencia para escritores en La Casa de la Cultura, creo que era la primera residencia para escritores de La Pampa, luego iban a hacer otras en La Adela y Toay. Asi que vino la escritora aca se instaló como 15 o 20 días

HDO – Vi cuando la recibieron con regalos, se debe haber sorprendido mucho no ?

RW – Si ella decía que en México son una familia humilde, ¿ tantas cosas para mí ? decia, asi que se instalò acá y se fue contenta y cuando presente el libro lo quiero volver a hacer en Santa Teresa «quiero volver porque la verdad que acá es hermoso y la tranquilidad nada que ver donde vivo yo (México), es difícil muy dificil y bueno y más los periodistas estamos un poco perseguidos, vivir acá estoy en el paraíso» dijo. Una persona muy agradable.

HDO – Y la gente también se copo con ella

RW – Si en las charlas en las reuniones fue a la Escuela, a lo último los chicos la visitaban allá en la casa, hizo amistad la verdad que un ejemplo Chantal.

HDO – Que linda experiencia, también estuve viendo que el Diario El País de España, publicó una nota de un apicultor, Federico Rost que le dio trascendencia internacional a Santa Teresa

RW – Si habian hecho un documental que se pasó en el Festival Internacional del Cine, es una pareja que trabaja acá tiene la sala extractora de miel y producen miel, es una pareja joven que tienen mas de 1000 colmenas asi que estamos gestionando un crédito para empezar a envasar miel para fraccionar asi siguen trabajando y además le concesionamos la sala de extracción de miel que lo haciamos con personal municipal y siempre era complejo para nosotros asi que le concesionamos las máquinas y ellos extractan tambien para los apicultores de la zona.

HDO – O sea que de una u otra manera fuera de los límites de Argentina, siempre se habla de Santa Teresa. Hemos notado que le has dado mucha importancia además de la cultura al deporte, es innumerable la cantidad de actividades deportivas que tienen prácticamente todo el año, evidentemente estan contenidos todos los sectores.

RW – Si acá de Futbol, Voley, Hándball, Hockey, Newcom, Gimnasia para Adultos, hay actividad permanente. Tambien en el Club donde utilizamos las instalaciones, futbol del mas chico al mas grande, participamos de la Liga Municipal, la Senior.

HDO – Ha sido importante la Liga Municipal porque la gente domingo por medio va a apoyar a sus jugadores

RW – Si, se apoya todo lo que es el deporte y tambien funcionan en el Club las Colonias de Vacaciones, se sienten contenidos todos los chicos cuando dejan de ir a la escuela aunque no este el Provida de verano nosotros habilitamos la pileta, asi que hay muchos chicos que por ahi tienen pileta en la casa pero otros no y ahi se les da la merienda se les da sandwichs, yogurth, cereales, frutas.

Cuando vinieron de Desarrollo Social se quedaron mirando como se los atendìa a los chicos acá.

Y hubo una concurrencia de aproximadamente 80 chicos todos los días, porque por ahi arrancan 80 y terminan 40, acá no, acá se mantuvo y luego se les hace el cierre a los chicos, algun evento y cuando termina la Colonia de Vacaciones empiezan los talleres, durante el año las Escuelitas Deportivas, Chicos y grandes.

HDO – Podemos decir que la actividad es todo el año

RW – Si es todo el año, invierno o verano en un lugar u otro la actividad se hace.

HDO – Vi que está la Universidad en Casa o sea convenios con otras Universidades para que los chicos puedan estudiar en el pueblo

RW – Si firmamos un convenio con la Municipalidad de Alpachiri, donde está la sede y se firmó además con Doblas, Rolón y Santa Teresa. Justo habiamos hecho una ampliación de la Biblioteca y ahora tienen un espacio espectacular para eso asi que la instalamos ahi y la bibliotecaria es la que se hace cargo de manejar todo y los horarios asi que todos los chicos que se quieran inscribir lo pueden hacer.

HDO – Sin costo alguno.

RW – Acá no, lo que tienen que pagar es en la Universidad depende de la carrera pero aca no, la verdad para los chicos que no tienen la posibilidad de alquilar en la ciudad tienen una oportunidad, una salida para estudiar.

HDO – Hace poco inauguraron un puesto digital del Registro Civil ahora ¿ pueden hacer todo tipo de trámites ?

RW – Si, renovar DNI, nuevos, pasaportes

HDO – Nacimientos ?

RW – Antes se inscribían en Guatraché, hace mucho que no lo hacían acá, asi que es un buen servicio para la gente y una comodidad y los documentos también tenían que ir a hacerlos a Guatraché asi que es otro adelanto.

Importante Inversión Privada

HDO – Además de Lanata y la reciente apertura del Corralón y Venta de Materiales de Fuentes que otros proyectos hay del sector privado que permiten que no tengas desempleo ?

RW – Si la verdad es que hoy buscar gente para trabajar, cuesta conseguir gracias a Dios.En lo que respecta a Lanata tiene 30 empleados, la fábrica es del Municipio pero está concesionada lo que es el inmueble y siempre estamos invirtiendo, ahora se está ampliando nuevamente

HDO – Se sigue llevando toda la producción a Buenos Aires ?

RW – La mayor parte va a Buenos Aires y hay una distribuidora de General Campos que retira y la mayor parte va al sur del pais y la fábrica de Muzzarella aún la tienen en Buenos Aires.Acá hacen todos los quesos

HDO – ¿ 30 empleados tienen ? un número significativo

RW – Si yo cuando entré en el 2003 trabajaban 2500 litros tenían 3 empleados, ahora trabajan 85, 90, 100.000 litros por día y en épocas buenas más de 115.000 litros asi que un volumen muy grande y creo que en estos momentos es la que más litros está trabajando en La Pampa.

Siempre era La María Pilar o Don Felipe y ahora creo que se los ha superado.

Y para el pueblo lo que le da vida a los tamberos 30 empleados, es una salida laboral bastante importante.Despues tenemos la fábrica de bolsones Big Bags que trabajamos para Grudnig, lo abastecemos, son 400.000 bolsones que hacemos y eso es mano de obra para mujeres que a veces en los pueblos es lo más difícil de conseguir.

HDO – Es cierto, en algunos lugares barren las calles

RW -Si, yo no soy muy partidario por eso buscamos otra cosa.Hay 9 empleados trabajando y de los cuales 7 son mujeres. Algunas trabajan en la fábrica donde arman los bolsones y otras que se les complica por el horario porque tienen chicos en la escuela, entonces le damos una máquina y eso lo hacen en su casa y se les paga por pieza.

HDO – Claro, lo bueno es que ya tienen ubicada la producciòn con Grudnig

RW- Si y podríamos colocar mucho màs, ahora compramos la maquinaria toda nueva, solo falta instalarla, podríamos estar vendiendo 10 o 15 mil bolsones, estamos vendiendo 5 pero bueno las máquinas que tenemos no se puede pedir más porque eran usadas y antiguas pero ahora que tenemos las máquinas ya embaladas, nuevas solo falta la ampliación del galpón y con la instalación de las máquinas nuevas con eso vamos a poder abastecer y tomar más personal.

HDO – Veo que se está remodelando la plaza, ¿ cual es la idea ?

RW – Si, hace rato que teníamos pensado remodelarla porque estaba bastante deteriorada y bueno yo siempre digo cuando llegas a un pueblo, lo primero que uno mira es a ver como está la plaza, si està abandonada le da aspecto feo al pueblo.

Asi que se refaccionó todo, lo que pasa es que habia que cambiar todos los baldosones, hacer contrapiso, hubo que romperla y hacerla toda nueva asi que se sacó todo lo viejo se hizo un riego todo nuevo, sistema inteligente, asi que va a quedar todo con riego y lo bueno unos muchachos albañiles que trabajan en la parte privada, les dimos todos los contrapisos, asi que hicieron todo nuevo ellos, ahora la estamos embaldosando con personal municipal, habiamos comprado ya la mayoría de los baldosones.

Casualmente donde los compramos nos ofertaron la fábrica, asi que la compramos y se la dimos a un muchacho del pueblo, y ahora el mismo está fabricando los baldosones, en otro microemprendimiento para la localidad. Asi que nos ofrecieron eso y ahora los estamos fabricando acá y esos pisos los estamos colocando acá.

Además se refaccionó la fuente, los asientos, los bancos, se hace una pérgola bastante grande que ya la semana que viene la van a estar empezando a instalar, están los puestos materos, solares, que tienen para cargar los celulares, para agua caliente, asi que se tuvo que hacer una perforación para el riego, y ahora ya se hizo la siembra todo, tenemos la misma empresa que hace el riego, se hacen cargo de la siembra, en toda la plaza, le compramos todos los arbustos para forestar a nuevo, digamos que te la entregan lista a la plaza, todo forestado.

HDO – ¿ Cuando va a quedar terminada ?

RW -Y lo que pasa es que son muchos metros de baldosones, y metros de contrapiso pero calculo que en un mes y medio más en Agosto, va a quedar lista.Por ahi en Octubre tenemos el aniversario y la inauguramos.

Yo no soy de hacer muchas inauguraciones porque lo que está hecho la gente lo ve, pero creo que va a quedar muy lindo y más frente de la iglesia que el año que viene cumple 100 años, asi que para el aniversario del pueblo ya le habiamos hecho un arreglo completo por dentro y por fuera, la habiamos dejado presentable y bueno ahora hay un proyecto donde el plano original era con dos torres en la Iglesia y esa vez por cuestiones económicas se hizo la torre de un lado nomás, asi que estamos viendo la posibilidad de para cuando cumpla los 100 años de hacer la otra torre para que quede como los viejos habitantes tenian en el plano y vamos a ver si lo podemos concretar, no lo van a ver pero queremos hacerlo.

HDO – que lindo desafio

RW – si, siempre venimos haciendo cosas y siempre quedan cosas por hacer.

HDO – Si yo a veces pienso como hace un intendente como en tu caso y en otros que llevan tantos años en la gestión para reinventarse permanentemente y más en los pueblos donde vos llegas, ves y decis, pero si aca esta todo, te podes ir unos años y volver si está todo en marcha. Entonces la pregunta es ¿ que estas pensando para Santa Teresa a futuro, que le hace falta, que es lo que estás soñando para tu localidad ?

RW – Ahora estamos haciendo viviendas, estamos empezando a hacer 10 viviendas nuevas, siempre hay demanda, estamos terminando un gimnasio en el Club que vamos a instalar todo ahi, ya tenemos compradas la mayoría de las maquinas, falta equipar un poquito más, también lo vamos a poner en marcha, estamos terminando de instalar un agroservice, tenemos la estación de servicio pero el agroservice para el servicio del campo, lo necesitábamos.

HDO – Sigue viniendo la gente del oeste de Buenos Aires a cargar combustible ?

RW – Si lo que pasa es que estamos cerquita y hay diferencia de precio y el combustible es bueno.

Lo que es la Estación de Servicio siempre uno también se esta agregando algo, ahora se le hizo un tratamiento a los tanques porque eran viejos, y se les colocó un recubrimiento de fibra y quedó impecable, no hay óxido, agregamos un tanque tenemos 70 mil litros de capacidad, se pusieron surtidores nuevos, se reformó todo, se techó, se hicieron oficinas nuevas, Servicompras nuevo, la gomería, se reformó todo asi que lo último eran los surtidores nuevos que se pusieron el año pasado, asi que creo que la Estación ahora estaría completa y en el AgroService el otro día nos trajeron el último tanque uno totalmente nuevo, con una capacidad de 240.000 litros( son 4 tanques de 60 mil litros) va a tener 60 mil de Euro y 180 mil para gasoil). Además, compramos un camión nuevo para el reparto de combustible que cubre toda la demanda

HDO – Con todo este crecimiento, me quedé pensando si con las 10 viviendas alcanza

RW- En estos momentos quedamos bastante bien, por ahi con algunas mas sería mejor, pero bueno con esas 10 estamos bastante bien.

La ultima vez fue a fines de la pandemia, entregamos 10 despues se hicieron soluciones habitacionales, y ahora son 10 más, una de servicio para la policìa se entregó el otro día, hace poco, asi que con estas 10, se aliviana la demanda de alquileres. Se van a desocupar algunas viviendas y va a venir bien porque si viene alguien a buscar una casa para alquilar no hay.Luego que haces esas 10 siempre te otorgan 4 o 5 más asi que estamos bien.

HDO – Raúl, cuando uno ve una localidad ordenada, limpia, donde no hay desempleo, es atractiva para la gente que viene de afuera. Esta viniendo gente a vivir a Santa Teresa ?

RW – Si, han comprado terrenos, se han hecho posesiones, algunos han comprado, algunos que eran del pueblo y están en otra provincia, han comprado una vivienda, se jubilaron y volvieron.

Ahora hay una familia ahi que vino el hijo con su esposa y vio como era la vida acá y ya compró un terreno y está haciendose la casita y quiere vivir acá. Buscan la tranquilidad y acá tenemos todos los servicios, y hay gente que ha vuelto y mucha que no era de acá y vino y se radicó y más de una vez llaman por teléfono averiguando por terrenos, por viviendas, hay más gente que quiere venir.

Se hicieron posesiones veinteañales de mas de 30 terrenos, chicos que nacieron y se criaron acá que por razones de trabajo no están en el pueblo pero quieren volver asi que se hicieron de un terreno y están construyendo y otros van a construir y hoy ya no quedan muchos terrenos disponibles.

HDO – Que lindo porque eso tiene que ver con el futuro porque muchos pueblos luchan para no desaparecer y acá Santa Teresa crece

RW – Si en este caso, hay mucha demanda de chicos que trabajan, jóvenes en la planta láctea que tienen un buen ingreso, y son aptos para pagar una buena cuota, por ahi en el IPAV no encuadran porque son chicos solos, o solteros, o en pareja sin chicos, en concubinato, pero son chicos que tienen un buen ingreso y se compran su autito y quieren un terreno y quieren empezar a construir e instalarse la verdad es que piensan su futuro acá.

Si la verdad que tenemos de todo pero si hay un servicio que no tenemos aca, estamos a 20 kilometros de Guatraché y de Santa Rosa y Bahia Blanca estamos a 200 kilómetros de cada uno asi que no vamos a hacer un shopping acám pero cuando uno quiere ir al shopping vamos a Bahía y cuando necesita algo vamos a Santa Rosa que estamos a dos hora de viaje.

HDO – Evidentemente todo esto tiene que ver con la gestión pasa a ser un lugar atractivo porque yo me pongo a pensar la gente del Gran Buenos Aires, de Rosario que no se puede vivir, pasa por acá, ve la tranquilidad y se quieren venir ya.

RW – Si gente que vino a trabajar dicen acá trabajamos tranquilos, no nos falta nada, esperemos que esa paz no se pierda, servicios tenemos todos

HDO – Seguridad toda, porque aca no pasa nada

RW – Si, un robo fue una bicicleta una vez cada dos años, no obstante estamos viendo presupuestos para instalar cámaras de seguridad que nunca está demás, para estar tranquilos fundamentalmente con la gente que viene de afuera al menos cuando se siente vigilados ya es otra cosa. Durante la última gestión de verna se instaló el cajero automático que era un pedido de hace mucho tiempo y es un servicio para la gente porque el Banco viene una vez por mes

HDO – Funciona bien el servicio de reposición porque muchas veces voy a los pueblos y no tienen plata

RW – Y a veces pasa, pero bueno llamamos y en un día o dos lo recargan, por lo general fin de mes o los primeros días ahi se queda sin dinero pero bueno hacemos el reclamo y se soluciona.Aparte hay mucha gente de paso y vienen de la Provincia de Buenos Aires porque el combustible es más barato, porque el camino está mejor para acá, pasan por el cajero y la gente que está de paso lo usa y está bien el cajero es público y es para todos.

HDO – Esa gente compra también en los negocios o solo cargan combustible ?

RW – Por ahi gente que uno ni conoce está en los comercios, de paso está el Servicompras en la Estación de Servicio, pueden desayunar, almorzar y cenar y también está de paso y tiene los servicios y todo ayuda y lo que es Servicios en la Municipalidad tenemos el Pampa Pagos, lo instalamos acá, también tenemos acá el Correo, porque se jubiló el último empleado que era el encargado y la estafeta postal cerró, no pusieron otro, asi que nos hicimos cargo del Correo, tenemos convenio con Camuzzi que tomamos el estado del gas y le cobramos la factura a Camuzzi y tenemos un convenio con la Cooperativa Eléctrica que le cobramos el recibo de luz.

HDO – Con respecto a las Obras Sociales, ¿ reciben visitas de Sempre, Pami etc ?

RW – Si no mucho pero justo del Pami estuvieron el viernes acá, vinieron de Santa Rosa porque acá se armó una comision nueva en el Centro de Jubilados y estaban acomodando la documentación para tener todo en regla porque la Comisión anterior había renunciado toda y como estaban haciendo todos los papeles para dar todo de baja porque no había mas socios, asi que le dije dame un poquito de tiempo que voy a juntar socios y la vamos a reflotar.

Asi que me puse un poquito la campaña al hombro y en dos días hice 85 socios asi que se renovó la Comisión y ya están trabajando. El 25 de Mayo hicieron un locro, siempre tienen el apoyo del Municipio.

HDO – Y de Anses ?

RW – Con la pandemia se cortó todo, esperemos que se vuelva a activar ahora, de Pami antes venían mas seguido también pero con el tema de la pandemia nos cambió la vida a muchos. La Comisión del Centro de Jubilados no estaba funcionando es toda gente grande, con la pandemia el Centro permaneció cerrado,

HDO – Pero en caso de necesidad el Centro ¿ está disponible, pueden usarlo para atender a la gente y evacuar dudas ?

RW – Si, y sino está la Municipalidad, el Centro de Desarrollo Infantil, donde se hacen todas las actividades culturales y cualquier reunión lo que sea siempre lo hacemos así.

HDO – Digamos que no falta nada, que tenes todo contenido y planeado para lo que viene

RW – Siempre falta algo, siempre hay algo para hacer pero siempre vamos haciendo también, por ahi comercios que se instalaron como vino Néstor Hugo Fuentes con articulos rurales, consignatarios de hacienda, se instaló acá lo que es La Moderna que tiene de todo asi que todo eso suma, asi que la gente puede venir y lo que son articulos rurales no había nadie acá teniamos en localidades vecinas o sino los menonitas entonces la gente puede venir y comprar sus productos acá y bueno siempre es algo que la gente viene y va a un lugar u otro y siempre es movimiento para los comercios y eso le da vida al pueblo.

HDO – Y si no es lo mismo que la gente consuma acá que deje la plata acá que lo haga en Guatraché por ejemplo

RW – Y con Néstor Hugo Fuentes hay dos proyectos más en poco tiempo se van a estar poniendo en marcha lo que va a generar algun puesto más de trabajo por lo que en los pueblos chicos siempre la prioridad es generar puestos de trabajos para la gente de acá para los jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar, y quieren trabajar que no tengan que irse del pueblo porque sino seguimos siendo sucursales de otros pueblos, entonces asi los jóvenes consiguen trabajo y se pueden quedar.

HDO – Bueno felicitaciones por lo lindo que está el pueblo, no descubrimos nada, pero es bueno reconocer la gestión como lo ha hecho la gente para con vos y todo tu equipo de trabajo

RW – Si, esto no es el intendente solo, acá hay un equipo de trabajo atrás que te apoya permanentemente y por ahi siempre digo el intendente se lleva los laureles pero el equipo de trabajo siempre está atrás. Acá es más un grupo de amigos que patrón empleado, porque acá tiramos todos parejos para el mismo lado.