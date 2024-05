Rafael Nadal cayó ante Alexander Zverev y se acabó el sueño de consagrarse en Roland Garros

El tenista español perdió por 6-3, 7-6 y 6-3 ante el número cuatro del mundo del tenis: todos los detalles del futuro.

Alexander Zverev (4°) jugó uno de los mejores partidos de su vida y derrotó al español Rafael Nadal por 6-3, 7-6(5) y 6-3, en la primera ronda de Roland Garros. El tenista alemán, campeón en Roma hace pocos días y actual número 4 del mundo, partía como gran favorito ante un Nadal que venía con poco rodaje debido a las lesiones.

Zverev selló el triunfo por 6-3, 7-6(5) y 6-4, en poco más de tres horas de partido. Este triunfo, uno de los mejores de su carrera, convirtió al alemán en el tercer jugador en derrotar a Nadal en Roland Garros, luego de que lo hicieran el sueco Robin Soderling (cuarta ronda de 2009) y el serbio Novak Djokovic (cuartos de final de 2015 y semis de 2021).

Al término del encuentro, el español dijo algunas palabras y no descartó volver a París: “No se si será la última vez, es difícil saber lo que va a pasar en el futuro. Hay un gran porcentaje de que no regrese, pero todavía no puedo asegurarlo”, indicó Rafa ante la constante ovación de los fanáticos.