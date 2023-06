Racing vs Ñublense por la Copa Libertadores

La Academia quiere asegurarse el primer puesto del Grupo A sin depender del resultado de Flamengo de Brasil.

En un encuentro válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Racing recibe este miércoles a Ñublense de Chile, con la misión de vencer para asegurarse el primer puesto en el Grupo A, sin depender del resultado de Flamengo de Brasil.

El partido, que será televisado por FOX Sports y se jugará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, comenzará a las 21:30, será arbitrado por el peruano Kevin Ortega, asistido por su compatriotas Michael Orué y Jesús Sánchez y el VAR estará a cargo del colombiano Jhon Perdomo.

A la misma hora, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo será local ante Aucas de Ecuador.

Racing es puntero del grupo con 10 unidades (saldo de goles +3), Flamengo suma ocho (+2), Ñublense cinco (-3) y Aucas cuatro (-2). Si la Academia supera al equipo chileno se asegura el primer puesto, en caso de empatar o perder ya dependerá del resultado de Flamengo ante los ecuatorianos.

Tanto Ñublense como el equipo ecuatoriano se están jugando terminar en el tercer puesto e ingresar en 16vos. de final de Copa Sudamericana teniendo como rival a un equipo ubicado en segundo lugar de la fase de grupos.

CÓMO LLEGA RACING

En la jornada inicial Racing venció a Ñublense como visitante (2-0) y se minimizó la victoria a causa de la debilidad evidenciada por los chilenos, pero ese resultado cobró importancia con el correr de las fechas ya que Flamengo empató (1-1) en tierra trasandina y Aucas perdió (2-1).

El presente de Racing en el torneo doméstico es mediocre, con 27 unidades está en la posición 15 y fuera de clasificación para copas internacionales en 2024. Por lo tanto, para jugar la próxima Libertadores debería ganar esta edición o ser campeón de la Copa Argentina.

El equipo de Fernando Gago, más allá de los lesionados, no es ni la sombra del subcampeón de la LPF 2022, detrás de Boca, y pasó de ser uno de los equipos que mejor jugaba a transformarse en un cúmulo de voluntades que apenas ganó dos de sus últimos 12 encuentros.

Como si fuera poco, este miércoles se despedirá de Racing su mejor jugador, el mediocampista ofensivo paraguayo Matías Rojas, quien continuará su carrera en el Corinthians de Brasil, luego de no haber renovado el contrato con la Academia que vencerá el 30 de junio.

CÓMO LLEGA ÑUBLENSE

Ñublense sabe que con un punto es probable que clasifique para la Sudamericana, ya que sería lógica una caída de Aucas en el Maracaná. El equipo figura decimosegundo en el torneo chileno con 18 unidades y alejado de la zona de los dos descensos.

El equipo chileno cuenta con los argentinos Lucas Abascia (ex Deportivo Morón) y Nicolás Zalazar (ex San Lorenzo, All Boys, Platense y Defensa y Justicia), quien fue expulsado en la visita 0 a 0 ante Aucas y no jugará en el Cilindro.

RACING VS ÑUBLENSE: PROBABLES FORMACIONES

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Nicolás Oroz y Matías Rojas, Gabriel Hauche y Maximiliano Romero o Paolo Guerrero. DT: Fernando Gago.

Ñublense: Nicolás Pérez, Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Lucas Abascia y Raimundo Rebolledo; Juan Leiva, Manuel Rivera, Jovany Campusano y Lorenzo Reyes; Byron Oyarzo y Patricio Rubio. DT: Jaime García.

RACING VS ÑUBLENSE: OTROS DATOS DEL PARTIDO

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Estadio: Presidente Perón

Hora de inicio: 21:30

TV: FOX Sports .