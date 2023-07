Racing sorprendió a Colón y lo goleó en Santa Fe

El equipo de Gernando Gago se impuso con contundencia con los tantos de Maximiliano Romero, Gabriel Hauche, Nicolás Oroz y Facundo Mura.

Racing venció a Colón en Santa Fe. Foto NA: PRENSA RACING

Racing goleó este domingo con contundencia por 4 a 0 a Colón en Santa Fe, en el estadio Brigadier Estanislao López, en un partido correspondiente a la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional.

Maximiliano Romero abrió el marcador a los 12 minutos de la etapa inicial y Gabriel Hauche, con un golazo, estiró la diferencia a los 29, mientras que Nicolás Oroz aprovechó una serie de rebotes y convirtió el tercero a los 37 para irse al descanso con una holgada y merecida ventaja.

Ya en el complemento, el equipo de Néstor Gorosito sufrió la expulsión del defensor Rafael Delgado por doble amonestación a los 22 minutos y Facundo Mura, sobre el cierre, puso cifras definitivas.

Racing fue el protagonista absoluto de la primera parte y le bastaron los 45 minutos para sentenciar el encuentro ante un rival desconcertado y con graves falencias defensivas.

Ya en el segunda mitad, el elenco santafesino intentó una leve reacción pero no pudo descontar pese a haber generado chances claras, hasta que la expulsión de Delgado volvió a golpearlo y terminó de liquidar el partido, por lo que el tanto de Mura solo decoró el resultado.

Con este triunfo, Racing se ubica undécimo en la Liga Profesional con 30 puntos y Colón permanece en el vigésimo primer puesto con 24 unidades.

Esta es la síntesis de Colón vs Racing por la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 22.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Gian Nardelli, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Leonel Picco, Andrew Teuten, Jorge Benítez; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Racing: Gabriel Arias; Tomás Avilés, Gonzalo Piovi, Santiago Quiros, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Juan Ignacio Nardoni; Gabriel Hauche, Nicolás Oroz y Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.

Goles en el primer tiempo: 12m. Maximiliano Romero (R); 29m. Gabriel Hauche (R); 37m. Nicolás Oroz (R).

Goles en el segundo tiempo: 48m. Facundo Mura (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Cristian Vega por Leonel Picco (C), Santiago Pierotti por Ramón Ábila (C), Paolo Goltz por Eric Meza (C) y Carlos Arrua por Andrew Teuten (C); 16m. Maximiliano Moralez por Jonathan Gómez (R), Paolo Guerrero por Maximiliano Romero (R) y Facundo Mura por Gabriel Hauche (R); 19m. Jonathan Galván por Santiago Quiros (R); 25m. Santino Vera por Nicolás Oroz (R); 33m. Gonzalo Silva por Jorge Benítez (C).

Incidencias en el segundo tiempo: 22m. Expulsado Rafael Delgado (R).

NA