Racing perdió ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda y se aleja de los punteros

La «Academia dejó pasar la chance de sumarse al lote de los de arriba y sigue de capa caída.

Atlético Tucumán volvió a ganar como visitante. Foto NA: MARCELO CAPECE.

Racing perdió 3 a 1 con Atlético Tucumán en el estadio Presidente Perón como local el encuentro que disputan esta noche en el marco de la décimo tercera fecha del torneo de la Liga Profesional.

Con los goles de Adrián Sánchez, Marcelo Ortíz y Marcelo Estigarribia, Atlético Tucumán consiguió el primer triunfo como visitante en lo que va del campeonato y le escapó momentáneamente a los últimos puestos de la tabla, mientras que Racing no pudo alcanzar las primeras posiciones.

Pase espectacular de Marcelo Ortíz en una contra del «Decano», tras un malogrado ataque de Racing, para encontrar a Marcelo Estigarribia. El goleador se le bajó con la cabeza a Sánchez y el volante definió casi en el suelo para el 1 a 0.

Racing hizo todo lo posible para ir ganándolo, con más tenencias y juego asociado con sus volantes y delanteros pero la falta de eficacia en el área le hizo pagar caro.

Para más preocupación en la «Academia» para Fernando Gago, Joaquín Pereyra puso un centro perfecto en un tiro libre para la cabeza de Ortiz, que venció a Gabriel Arias y estampó el 2 a 0 en Avellaneda.

Una error grosero en la mitad de la cancha de Racing le permitió a Estigarribia recuperar el balón y corrió hacia el arco. Cuando llegó con Arias lo eludió y puso el 3 a 0 y su tercer gol en lo que va del campeonato para el «Decano».

Pero a los pocos minutos, Maximiliano Romero peinó un centro desde la derecha y el peruano Guerrero se lanzó de palomita para el descuento. No obstante, Nazareno Arasa revisó en el VAR la jugada y anuló el gol del delantero. Iván Pillud se desquitó por el tanto fallido y le metió un centro genial a Romero para un golazo de cabeza.

Esta es la síntesis de Racing vs. Atlético Tucumán por la décimo tercera fecha del torneo de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 13.

Racing 1-3 Atlético Tucumán.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Germán Delfino.

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Tomás Avilés, Emiliano Insúa; Juan Nardoni, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero, Emiliano Saliadarre; Paolo Guerrero. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 39m Adrián Sánchez (AT).

Goles en el segundo tiempo: 8m Marcelo Ortíz (AT); 23m Marcelo Estigarribia (AT).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Óscar Opazo por Avilés (R); Wilson Ibarrola por Orihuela (AT); 14m Maximiliano Moralez por Hauche (R); Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); 20m Román Fernández por Saliadarre (R); Iván Pillud por Mura (R); 39m Cristian Menéndez por Estigarribia (AT); Francisco Di Franco por Acosta (AT); 40m Ramiro Degregorio por Gómez (R); 47m Yonathan Cabral por Tesuri (AT).

NA