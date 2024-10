Racing logró un buen empate en Brasil frente a Corinthians bajo un diluvio

Los goles fueron de Maximiliano Salas y Gastón Martirena, para Racing, y un doblete de Yuri Alberto, para el local.

Racing empató como visitante por 2 a 2 con Corinthians, en un partido disputado esta noche, en el estadio Neo Química Arena, por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2024.

La “Academia” se había puesto en ventaja con un gol del delantero Maximiliano Salas, pero el local había remontado gracias a un doblete del atacante Yuri Alberto. En el segundo tiempo, el equipo del DT Gustavo Costas encontró el empate a través del gol del defensor Gastón Martirena.

Racing y Corinthians protagonizaron un gran partido, bajo una incesante lluvia en Brasil. El equipo de Avellaneda se puso rápidamente en ventaja, a los cinco minutos, cuando, tras un pase largo, la pelota fue cabeceada hacia atrás por el defensor Cacá y le quedó a Maximiliano Salas, quien definió de emboquillada por encima del arquero y puso el 1 a 0 parcial.

Solo cinco minutos después, el “Timao” igualó las cosas. El delantero neerlandés Memphis Depay controló la pelota en la frontal del área, se adentró en la misma y abrió la pelota para la derecha, por donde llegaba Yuri Alberto. El delantero aprovechó la salida apresurada del arquero Gabriel Arias, picó la pelota e igualó el resultado.

En un partido con muchas emociones en los primeros minutos, el arquero Gabriel Arias iba a conseguir, a los 18 minutos, su primera gran atajada del partido. Fue tras un córner de Depay, cuando el defensor André Ramalho conectó un gran cabezazo desde el punto penal que fue detenido por Arias con su mano derecha, en una gran muestra de reflejos.

Las lluvias eran cada vez más fuertes y el campo de juego, que había comenzado muy rápido, empezaba a ponerse blando y a inundarse.

Con estas condiciones fue que el conjunto del riojano Ramón Díaz se puso en ventaja. A los 33 minutos, el atacante Yuri Alberto, de gran partido, recibió por el costado izquierdo, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo furibundo desde afuera del área que entró por el segundo palo de Arias.

En su primera llegada del segundo tiempo, la “Academia” conseguiría sellar el empate. A los ocho minutos de la segunda mitad, el defensor Gastón Martirena hizo una gran jugada individual, que comenzó con un caño al volante argentino Rodrigo Garro y jugó una pared con el mediocampista Agustín Almendra. Tras la devolución, Martirena remató de primera desde afuera del área y su tiro, cruzado y rasante, se metió en el segundo palo del arquero Hugo Nogueira.

Con el empate a su favor, Gustavo Costas empezó a mover las piezas desde el banco de suplentes, y permitió que Corinthians domine la posesión con mayor tranquilidad que en la primera mitad.

A los 21 minutos, Garro recibió un pase del extremo André Carrillo y sacó un gran remate desde afuera del área que pasó muy cerca del travesaño de Arias.

Tras algunos minutos sin ocasiones, el cuadro de Avellaneda se salvó en dos oportunidades sobre el final del partido. La primera de ellas fue a los 42 minutos, cuando, tras un pase largo y cruzado del volante Igor Coronado, Yuri Alberto puso la pelota al medio con la cabeza para la llegada del delantero Ángel Romero, quien le erró al arco desde una posición muy cercana.

Y ya en tiempo de descuento, el volante Alex Santana quedó mano a mano ante el arquero Gabriel Arias, pero el guardameta achicó de gran manera y detuvo el remate con la pierna izquierda.

Con un gran desgaste y ante un rival formidable, el Racing de Costas consiguió un gran empate en Brasil y definirá la serie como local el jueves próximo, a partir de las 21:30 horas.

Síntesis:

Copa Sudamericana 2024.

Semifinal (ida).

Corinthians 2 – 2 Racing

Estadio: Neo Química Arena (Brasil).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Corinthians: Hugo Nogueira; Fagner, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; André Carrillo, José Martínez, Charles; Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Memphis Depay. DT: Ramón Díaz.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Juan Quintero, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Maximiliano Salas; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 6m. Maximiliano Salas (R); 11m. Yuri Alberto (C), 33m. Yuri Alberto (C).

Goles en el segundo tiempo: 9m. Gastón Martirena (R).

Cambios en el primer tiempo: 24m. Ángel Romero por José Martínez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Alex Santana por Charles (C); 28m. Breno Bidon por André Carrillo (C), Mateuzinho por Fagner (C) e Igor Coronado por Rodrigo Garro (C); 31m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R); 35m. Luciano Vietto por Juan Quintero (R); 39m. Santiago Quirós por Maximiliano Salas (R).