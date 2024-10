Quintela no se baja: «Si el juego es señalar traidores, no vamos a poder construir esperanza»

El gobernador riojano ratificó sus intenciones de competir contra Cristina Kirchner por la conducción del PJ.

Quintela, firme.

(Foto: Archivo)

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus intenciones de competir en las elecciones internas del PJ del 17 de noviembre, al advertir que «si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo».

La publicación de este viernes de Quintela fue realizada después de que se conociera que la ex presidenta Cristina Kirchner definió como «Poncio Pilatos» y «Judas» al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por no apoyarla en la compulsa interna.

«Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación», postuló Quintela.

Para el riojano, «la vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo», alertó.

Y sostuvo que «dejar atrás esta forma de construir política» es lo que lo impulsa en su «vocación de conducir el partido».

Fernández de Kirchner pronunció este viernes fuertes críticas a Kicillof, a quien acusó de ser un «Poncio Pilotos» y un «Judas» en medio de la interna en el PJ por la renovación de autoridades.

«Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más», expresó Fernández de Kirchner al acusar a Kicillof de no pronunciarse a favor de su postulación para las elecciones del PJ previstas para el 17 de noviembre.