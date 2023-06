¿Quién era el hincha de River que murió en el Monumental?

La muerte de Pablo Marcelo Serrano se produjo mientras transcurría el primer tiempo entre el Millonario y el conjunto de Florencio Varela.

Serrano tenía 53 años y una hija, estaba en la cancha con amigos y familiares

La muerte de Pablo Marcelo Serrano se produjo mientras transcurría el primer tiempo entre el Millonario y el conjunto de Florencio Varela.

Alrededor de las 18.30, River difundió un comunicado: “Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto (…) La tribuna, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”.

Junto al comunicado, desde la institución confirmaron la identidad del hincha fallecido: se llamaba Pablo Marcelo Serrano y tenía 53 años. Era socio del club y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20”, con sede en la ciudad bonaerense de Morón. En su entorno lo conocían como “Carucha”.

La institución de Núñez también informó que “por instrucción de la fiscal”, la tribuna donde ocurrió el hecho fue clausurada por 24 horas “para obtener elementos de prueba”. Interviene en el caso la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez. “Están actuando y realizando las investigaciones pertinentes”, agregaron desde el club.

Las imágenes de las cámaras internas mostraron que la persona cayó al vacío en circunstancias que se investigan. Ese video fue preservado por las autoridades. El personal médico arribó a la zona al minuto de sucedido el hecho y se pidió a la gente permanecer en las tribunas para poder evacuar.

“Fuimos convocados desde el estadio. Ustedes saben que la parte interna está cubierta por emergencias privadas, SAME cubre la vereda del estadio. No obstante, teniendo en cuenta la información con la que contábamos, se le indicó tanto a la unidad de triage como de ambulancias del Pirovano que entren al estadio. Se corroboró el fallecimiento de un hombre. Traumatismo muy grave de cráneo, murió en el acto. Es una caída de más de 15 metros de altura”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti,

Escrito por Carlos Tromen

NA