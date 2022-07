Quién era el conductor del auto que chocó contra un camión en la Panamericana

Joel Galván, tenía 25 años y estaba condenado por falsificación de documentos. El auto que conducía había sido robado el sábado en Escobar.

Tres jóvenes murieron y un adolescente resultó herido de gravedad cuando el auto Volkswagen Vento negro que era perseguido por la policía chocó contra un camión que estaba estacionado en la autopista Panamericana. El conductor fue identificado como Joel Galván, de 25 años y con una condena en suspenso.

Galván, apodado como “El Gordo” conducía un auto que había sido robado el saábado pasado en Escobar.

Joel Galván había sido condenado a una pena de tres años en suspenso tras haber sido encontrado culpado del delito de “uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de un vehículo automotor”.

También tenía una causa en trámite en la que estaba procesado por el delito de robo calificado.

“Familiares que llegaron al lugar dijeron que el auto era robado y que el Gordo Joel cometía delitos en la zona norte”, afirmaron voceros de la investigación.

En el asiento del acompañante viajaba Malena Chicconi, de 21 años, que también murió. La joven había conocido a Galván por las redes sociales y estaban en su primera cita.

“Mi hija me mandó un mensaje a las 4.30. Me dijo: ‘Mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué’. No supe nada más. Vi la ubicación por la aplicación y acá estoy. Mi hija había ido a tomar algo, era la primera vez que salía con ese chico (por Galván)”, contó la madre de la víctima en declaraciones televisivas.

La tercera víctima fue identificada como Joaquín González, de 23 años, y quien también tenía antecedentes penales.

El cuarto pasajero es un adolescente de 16 años que resultó herido de gravedad y fue traslado al hospital de Pacheco en estado reservado.