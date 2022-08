Quetrequén ya tiene Consultorio Odontológico

La Comisión de Fomento de Quetrequén inauguró el Consultorio Odontológico de la localidad, con la presencia de autoridades provinciales, que fueron recibidas en la comuna.

Participaron del acto oficial, el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el Ministro de Salud, Mario Kohan; el Subsecretario, Gustavo Vera; Teresita Moreno, jefa del Departamento de Odontología de la Provincia, el Presidente de la Comisión de Fomento, Juan Pablo Resio, el Director del Hospital de Rancul, Moises Marsolier, personal de salud y vecinos de la localidad.

Inicialmente el Intendente Juan Pablo Resio se dirigió a los presentes y resaltó que «para nosotros es un día muy importante. Un sueño fue la refacción de la Posta Sanitaria, gracias a Dios la tenemos y con un montón de profesionales a cargo, que antes no existían. Éste también fue sueño, que hablando con el Ministro Kohan, con el Subsecretario y con el Gobernador Sergio Ziliotto, se hizo realidad, siempre en articulación con la Provincia, con el Hospital de Rancul y la Comuna».

Resio además enfatizó en que «tenemos solo palabras de alegría, en mi caso, para decir que Quetrequén hoy cuenta con muchos profesionales como fonoaudiólogos, nutricionistas, el odontólogo y muchos más que están en nuestra comunidad y eso nos pone muy contentos«.

El Jefe Comunal de Quetrequén en segundo lugar también agradeció a los presentes y a los funcionarios provinciales en particular, resaltando que «siempre están ocupados y preocupados por nuestra localidad, para el crecimiento y el desarrollo».

Juan Pablo Resio recordó además que «para una comunidad tan pequeña es muy importante todo lo que está sucediendo y cada día que pasa se van viendo las acciones. En abril estuvimos juntos con el Ministro y los funcionarios de la provincia se han reunido con el Gobernador Sergio Ziliotto, y Quetrequén hoy cuenta con este consultorio, así que la verdad, muchísimas gracias al gobierno provincial, muchísimas gracias a todos ustedes por preocuparse, por nuestro pueblo, por venir, por visitarnos, para nosotros es muy importante», destacó

Kohan: «hoy estamos acá para mostrar que lo que se prometió, se cumplió»

Tras finalizar el discurso del Presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén, fue el Ministro de Salud, Mario Kohan, quién habló ante los presentes y remarcó que «es una política pública del Gobierno de la Provincia de La Pampa fortalecer todos los niveles de atención de todas las comunidades o pueblos».

El Ministro recordó que «esto que comenzó hoy tiene una historia muy larga en la provincia, pero en particular puedo hablar desde lo que me compete en el ámbito de la gestión, y así como empezamos con el programa médico pretendiendo que ningún pueblo de más de 500 personas no tuvieras un médico, paralelamente fortalecimos los centros de salud para que tengan mayor capacidad resolutiva, porque es esencial que tengan elementos como los que estamos por conocer hoy, y que les de capacidad resolutiva».

Kohan además mencionó que «al mismo tiempo, en estas políticas que estoy mencionando, hemos elaborado una estrategia que nos ha unido mucho más, que ha permitido que nuestras comunidades no están debilitadas por la distancia que hay que recorrer al momento de recibir una atención médica oportuna».

El funcionario provincial enfatizó seguidamente que «para nosotros es un enorme gusto y placer poder decir que lo que el gobierno prometió oportunamente, hoy estamos acá para mostrar que se cumplió. Nosotros nunca prometemos o adelantamos qué cosas estamos por hacer, hoy podemos decir con orgullo, y luego de haber atravesado de una tormenta tan dura como ha sido la pandemia, porque inevitablemente la tengo que mencionar, tengo frente de mí a todo el equipo de salud que trabajó con pacientes y tuvimos perdidas, tuvimos situaciones muy dramáticas que vivir, entonces yo no tengo más que palabras de agradecimiento y mi compromiso de poder darles más y mejores herramientas para poder trabajar en el ámbito que les compete«, mencionó.

Agradecimiento

Tras finalizar los discursos y antes del tradicional corte de cintas, el Presidente de la Comisión de Fomento hizo además entrega de un presente a Perla Ferreyra, la vecina de Quetrequén que donó parte de sus instrumentos tras recibir la jubilación como odontóloga, para colaborar con aquel sueño que se había manifestado desde la Comuna.

Perla Ferreyra, vecina de Quetrequén que donó sus instrumentos a la Comuna tras recibir su jubilación

En ese marco, Juan Pablo Resio volvió a hacer uso de la palabra y mencionó que «queremos agradecer a Perla Ferreyra, una vecina oriunda de la localidad que gran parte del instrumental odontológico lo ha donado. Humildemente Perla, primero que nada muchas gracias por su gesto, en nombre de la Comunidad, porque gracias a usted también fue posible esto. Creo que debe haber pocas personas que se jubilan y donan todo su material de trabajo para el bien de una comunidad», finalizó.

Fuente: FM Lider 94.1 Rancul