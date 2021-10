Quetrequén llega a su 117º aniversario con fortaleza social y proyectos consolidados

La localidad de Quetrequén se prepara para recibir y festejar, el próximo 15 de octubre, el 117º aniversario con una serie de actividades que van desde lo cultural y religioso hasta lo deportivo.

Al respecto el titular de la Comisión de Fomento, Juan Pablo Resio, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, mencionó las actividades previstas para este año, como así también las obras que se están realizando y las proyectadas.

Resio aclaró que “si bien el año pasado fue atípico por la pandemia, en esta oportunidad tenemos mayores habilitaciones para poder hacer actividades en el aniversario de nuestra localidad. Quetrequén cumple 117 años y ya estuvimos reunidos con gente de la iglesia con quien organizamos siempre la parte protocolar del aniversario con la imagen de Santa Teresa de Ávila, la misa y la comunión, una procesión con los centros tradicionalistas para el día viernes 15 de octubre”.

El sábado 16 habrá un espectáculo confirmado, con el grupo Tinku de General Pico y Ocaso de General San Martín, “dos grupos pampeanos que hacen muy buena música”.

El jefe comunal contó que ese mismo día habrá autos antiguos en exposición en Quetrequén, dado que hay una persona referente de esos vehículos que articula la actividad con otras de Ingeniero Luiggi y las instituciones intermedias van a tener la posibilidad de poner su cantina y recaudar fondos.

Añadió que “también estará la participación de los chicos y chicas del Pro Vida, del fútbol y otros deportes”. Consideró que “si bien esta pandemia nos afectó a todos en lo económico y en lo psicológico, estamos saliendo de a poco. Queremos darle la posibilidad de que quienes asisten al Pro Vida puedan recaudar dinero para comprar elementos y materiales más allá de la ayuda constante que hace el Gobierno provincial en este programa”.

Obras para el pueblo

Juan Pablo Resio informó que “desde Acción Social de nuestro municipio y junto a la arquitecta de la Secretaría de Asuntos Municipales, Marta Pérez se viene gestionando a través del programa nacional Argentina Hace, un albergue municipal que estará ubicado en el predio del lago San Francisco, un lago muy bonito que estamos refaccionando y se van a colocar plantas acuáticas”.

En cuanto al albergue será un lugar con aproximadamente 80 camas, la obra dará trabajo a vecinos del pueblo y la comodidad a todas las personas que lleguen a Quetrequén. Además ya quedó finalizado el acceso con el nuevo asfalto, era un ingreso con una antigüedad de más de 30 años. Se construyó la posta sanitaria, se culminaron cuatro viviendas del Plan Mi Casa que venían de la gestión de Carlos Verna y ya el gobernador Sergio Ziliotto “nos dio cuatro casas más, ya se están acopiando los materiales para comenzarlas y serán destinadas a familias rurales, jóvenes que tengan más de un hijo, una franja etaria no mayor a 35 años. En una tercera etapa veremos si podemos conseguir cuatro viviendas más para mamás solteras”, se esperanzó Resio.

Cordón cuneta

El comisonado puntualizó que “con la ayuda de la Secretaría de Asuntos Municipales se construyeron badenes y 1500 metros lineales de cordón cuneta que significa cordón en casi todo el pueblo, además estamos esperando una audiencia con el ministro de Obras y Servicios Públicos, para charlar sobre el asfalto para más calles de Quetrequén”.

Aseguró que “la gente está muy contenta con todas estas obras que nos traen muchos beneficios, tienen ganas de ver los funcionarios, que nos visiten, a la gente le gusta ese roce social y la visita de funcionarios nos hace sentir importantes”.

Fútbol en la Liga Municipal

Quetrequén está participando de la Liga Municipal de Fútbol que organiza la Subsecretaría de Deportes y desde el municipio se hacen presente con la ayuda económica también. Resio destacó que “hay un equipo Pro Vida que trabaja muy bien y creo que todos estos programas del Gobierno provincial son increíbles, porque le dan una dinámica social y una inserción en todos los aspectos a quienes participan de los mismos, ya sea el fútbol masculino, femenino, infantil, vóley, la liga municipal, sin estos programas provinciales pueblos tan chicos como el nuestro no serían nada porque no tenemos los recursos para entrar a una liga competitiva más grande. Hay un gran movimiento y los chicos y chicas están entusiasmadísimos, trabajan para recaudar fondos, consiguieron sponsors de muchos productores de del pueblo, de la fábrica de quesos, etc.”.

Reiteró que “estamos muy contentos con todos los programas provinciales que llevamos adelante en conjunto con el municipio, esto significa dos cosas: en primer lugar, es un trabajo destinado para que la gente se integre y vuelva a participar después de la pandemia que nos encerró por tanto tiempo y, en segundo lugar, cada obra que se hace como las viviendas, el cordón cuneta, el asfalto del acceso, la posta sanitaria, las actividades deportivas donde los chicos pueden participar, son decisiones políticas que toma el gobernador, Sergio Ziliotto para nuestro pueblo”, enfatizó.

Pidió que “la gente tenga memoria, porque cada cosa que logramos tener es una decisión de nuestro Gobierno provincial que considera una inversión y no un gasto. Se nos da la posibilidad de que aquella persona que no puede comprar un terreno y construir una casa pueda tener la suya y cumplir el sueño del techo propio, algo positivo después de cuatro años de un Gobierno nacional anterior que no nos otorgó ninguna vivienda a la Provincia. Cada cosa que hay en nuestro pueblo, cada ayuda, cada persona que está trabajando en una cosa u otra, cada subsidio que tuvimos desde el 2015 hasta ahora es gracias a nuestro Gobierno, por eso pido que tengamos memoria siempre”, reiteró.

Mensaje aniversario

En el mensaje aniversario realizó un pedido a los vecinos diciendo que “opten por un Quetrequén que siga avanzando, que siga teniendo obras y creciendo como lo merecemos todos, que tengamos un muy feliz aniversario y en paz”, concluyó.