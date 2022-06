Quetrequén: el bebe recién nacido murió apuñalado por su madre

“El papá del bebé se presentó en la comisaria poniendo en conocimiento de un parto domiciliario de pareja y que inmediatamente ocurrido (la madre) le había quitado la vida al niño con un elemento pulso cortante”, reveló el fiscal general de la II Circunscripción Judicial, Armando Agüero.

El hecho ocurrido en Quetrequén ayer conmocionó a la sociedad pampeana. Y hoy se conocieron más detalles del trágico suceso.

“En la madrugada toma conocimiento el personal policial de Quetrequén, porque se presenta un masculino que es papá del niño, poniendo en conocimiento de un parto domiciliario por parte de su pareja y que inmediatamente ocurrido el parto le había quitado la vida al niño con un elemento pulso cortante, un arma blanca”, afirmó Agüero en declaraciones a Infopico Radio.

Ayer por la gravedad del caso viajaron cuatro fiscales a Quetrequén. Además del fiscal general Armando Agüero, lo hicieron los fiscales Juan Pellegrino, Verónica Campo e Ivana Hernández. La fiscalía estuvo trabajando en la localidad hasta las 23 horas del martes.

DETALLES

El fiscal general Agüero señaló que “a partir de esas circunstancias es que se comunica con la fiscalía y ahí nos constituimos tanto el médico forense, la Agencia de Investigación Científica, Brigada de Investigaciones, personal policial de Realicó, Parera y Jefatura, para tratar de reconstruir desde que el muchacho puso en conocimiento con la policía esta situación hasta lo que había ocurrido, toda la situación”.

“El padre quedó demorado inmediatamente –continuó- para la determinación o no si tiene alguna responsabilidad sobre esto, y la mamá, como había sido un parto domiciliario, inmediatamente fue trasladada a un hospital para las atenciones médicas después de esa situación, del parto sin asistencia de ningún tipo y a su vez para evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para la determinación de su salud mental y eventualmente otras evaluaciones del tipo psicológicas y psiquiátrico para la determinación si pudo haber algún condicionamiento para que llegara a esa situación”.

DECLARACIONES

Este martes se tomará declaración al padre. “No lo hicimos ayer por la posibilidad de que él pudiera tener alguna responsabilidad penal o la posibilidad, es que preferimos de no tomarle declaración a pesar de que él puso en conocimiento a la comisaria y a la policía, para que acá con asistencia de un abogado declare”, explicó Agüero.

A la madre “le tomaremos declaración en otra oportunidad a partir de que los médicos nos garanticen su estado de salud física y mental como para poder abordarla”, agregó.

“Ella, por el momento y por cómo ocurrieron los hechos, va a tener de calidad de imputada en un hecho de absoluta gravedad, como lo es un homicidio agravado por el vínculo, que es darle la muerte a su hijo, y en una situación absolutamente extraordinaria, no es común que estas cosas ocurran”, expresó el funcionario judicial.

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS

El fiscal general Armando Agüero remarcó que cuando ocurren hechos “extraordinarios y graves” de estas características se requiere “evaluar no solo los hechos, sino los condicionamientos, por lo cual se llegó a esa determinación” que pueden ser “condicionamiento psicológico o psiquiátrico que tengan que evaluarse a la hora de determinar la responsabilidad o no de la madre; o simplemente que no haya ningún tipo de condicionamiento de ese tipo y haya sido un homicidio simple y merezca una pena de prisión perpetua, que es la consecuencia de este tipo de hecho”.

PARTO NATURAL Y AUTOPSIA

Por otra parte, Agüero precisó que el parto fue natural, y que no se está hablando de un aborto o un parto forzado, estaba en término.

La autopsia determinó “una muerta violenta con herida de arma blanca”, reafirmó Agüero. Y confirmó que la madre tiene 18 años y el padre 31.

¿Había algún conflicto previo al parto?, se le consultó al fiscal. “No, es una pareja de Quetrequén, conocidos, con relación tanto con los padres de ella como con los padres de él, sin ningún conflicto familiar, sin ningún antecedente de conflictos entre ellos, ni su círculo en principio”, respondió. “Ayer le tomamos testimonio a un montón de personas y nadie hace referencia a alguna conducta ni que hiciera prever esto ni de violencia entre ellos”, agregó.

Los peritos estuvieron trabajando ayer frente a la comisaria en un auto y sobre esto desde la fiscalía explicaron que “es el vehículo en que llega el papá a la comisaria con el nene fallecido”.