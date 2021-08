Qué se puede comprar en cuotas con Ahora 3, 6, 12, 18 y 24

El programa Ahora 12 estará vigente hasta el próximo 31 de enero. Incluye productos de fabricación nacional y distintos tipos de servicios. Todo el detalle.

El gobierno de Alberto Fernández prorrogó hasta el próximo 31 de enero el programa Ahora 12 que permite la compra de artículos de fabricación nacional en 3; 6; 12; 18; 24 y 30 cuotas. La iniciativa, creada en septiembre de 2014 apuesta a fortalecer el consumo interno y así revitalizar la industria nacional golpeada por la dura recesión heredada de los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri y profundizada por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Aquí el detalle de qué artículos se pueden comprar y qué servicios contratar en cada uno de los planes del programa Ahora 12:

AHORA 3:

Indumentaria: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.

Calzado y Marroquinería: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

Muebles. Comprende todos los muebles para el hogar.

Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

Libros. Comprende textos escolares y libros.

Anteojos y Lentes de Contacto. Comprende anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a 10 mil pesos.

Artículos de Librería. Comprende artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).

Juguetes y Juegos de Mesa. Comprende todos los productos.

Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar.

Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED (lightemitting diode).

Perfumería. Comprende productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

Pequeños Electrodomésticos.

Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

Maquinaria y Herramientas. Comprende los taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas

Servicios Educativos. Comprende cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

Servicios de Cuidado Personal. Comprende peluquerías y centros de estética.

Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales. Incluye catering y fotografía.

Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas.

Servicios de Instalación de Alarmas.

Balnearios.

AHORA 6:

Indumentaria: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.

Calzado y Marroquinería: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

Muebles: Comprende todos los muebles para el hogar.

Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

Turismo. Comprende los siguientes servicios y/o productos a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.

Libros. Comprende textos escolares y libros.

Anteojos y Lentes de Contacto. Comprende anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a 10 mil pesos.

Artículos de Librería. Comprende artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).

Juguetes y Juegos de Mesa. Comprende todos los productos.

Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar.

Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED (lightemitting diode).

Perfumería. Comprende productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

Pequeños Electrodomésticos.

Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

Maquinaria y Herramientas. Comprende los taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas

Servicios Educativos. Comprende cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

Servicios de Cuidado Personal. Comprende peluquerías y centros de estética.

Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales. Incluye catering y fotografía.

Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas.

Servicios de Instalación de Alarmas.

Balnearios.

AHORA 12:

Línea Blanca. Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

Materiales y Herramientas para la Construcción. Comprende los siguientes productos: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera yherramientas de trabajo.

Muebles. Comprende todos los muebles para el hogar.

Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

Motos. Comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a 250 mil pesos.

Turismo. Comprende los siguientes servicios y/o productos a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.

Colchones. Comprende colchones y sommiers.

Libros. Comprende textos escolares y libros.

Anteojos y Lentes de Contacto. Comprende anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a 10 mil pesos.

Juguetes y Juegos de Mesa. Comprende todos los productos.

Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

Instrumentos Musicales.

Computadoras, Notebooks y Tablets.

Televisores.

Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

Equipamiento Médico. Comprende los instrumentos que a continuación se detallan: electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, equipos de laboratorio clínico, elementos de esterilización.

Balnearios.

AHORA 18:

Línea Blanca. Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

Materiales y Herramientas para la Construcción. Comprende los siguientes productos: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo.

Muebles. Comprende todos los muebles para el hogar.

Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

Motos. Comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a 250 mil pesos.

Turismo. Comprende los siguientes servicios y/o productos a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.

Colchones. Comprende colchones y sommiers.

Libros. Comprende textos escolares y libros.

Juguetes y Juegos de Mesa. Comprende todos los productos.

Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

Instrumentos Musicales.

Computadoras, Notebooks y Tablets.

Televisores.

Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

Equipamiento Médico. Comprende los instrumentos que a continuación se detallan: electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, equipos de laboratorio clínico, elementos de esterilización.

AHORA 24:

Línea Blanca. Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

Materiales y Herramientas para la Construcción. Comprende los siguientes productos: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo.

Muebles. Comprende todos los muebles para el hogar.

Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

Colchones. Comprende colchones y sommiers.

Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GN GNC y repuestos para automotores y motos.

Computadoras, Notebooks y Tablets.

Televisores.

Pequeños Electrodomésticos.

AHORA 30:

Línea Blanca. Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.