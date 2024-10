Qué pasa entre Susana Giménez y su producción: ¿hay guerra?

El entorno que trabaja con la diva está ventilando las internas del programa. Los detalles de este vínculo que cada domingo trae nuevos furcios.

El tan esperado regreso de Susana Giménez en su clásico horario de los domingos por la noche en Telefe está dando mucho que hablar. Su vuelta además de convertirse en tendencia en la red social «X» marca la agenda de los programas de espectáculos del lunes. Sin embargo, los bloopers del último programa despertaron ciertos rumores.

En el programa A la tarde, Luis Bremer afirmó que Susana “es una mujer odiada” por sus productores, ya que este domingo se cometieron algunos errores, como el tarot que le atribuyeron a Lali Espósito (que tuvo que pedir disculpas en público), el video que le quedó debiendo a L-Gante y otros desaciertos)

A su vez, Gustavo Descalzi contó un detalle que enojó a Susana que es que hay entrevistas o segmentos que “fueron grabados hace una semana” y que podían haber sido borrados o editados para no hacerla quedar mal.

“Ayer, Susana volaba de fiebre y no le ponían los carteles”, leyó al aire el periodista Damián Rojo, sobre un mensaje que le llegó en vivo a A la tarde. “En este estudio está muy lejos de las cámaras y no ve, entonces tienen que poner cartelería más clara”, pidió Descalzi.

Aseguran que hay «guerra» entre Susana Giménez y su producción

Luis Bremer afirmó que, luego del musical del primer programa, el “cardumen de bailarines” fue desafectado por “recortes presupuestarios en los que no se ponen de acuerdo”. “Hasta ahí todo normal, pero ayer ella les dijo ‘tarados’ al aire a la producción en la charla con Lali. Y yo creo que la producción no se equivocó”, manifestó.

Y sumó, “eso pasó cuando hicieron lo de Lali con el tarot y yo creo que la producción no se equivocó. Tengo una teoría de que Marcela, la madre de Pedro Rosemblat, le dijo a Susana lo fascinada que estaba Lali con el tarot, y Susana le habría dicho a un productor que le traiga un mazo de tarot”.

“En el tercer programa y ella les dice que ‘si no hay tono, salgan de a uno’. Ahora es un decálogo del tropiezo”, continuó Luis, que recordó cuando Licha no quiso acompañar a Úrsula Corberó pese a la orden de la diva. “Él cumplía lo que le decía la producción, habrá pensado ‘que no se me caiga Susana que se me descadera’” y Susana le decía ‘Si yo te digo que la acompañás, la acompañás’”.

En Entrometidos, por su parte, Guillermo Pardini contó que un integrante de la producción le mandó un mensaje al aire revelando contando aspecto de la situación. “Me decía ‘Estoy hasta el último instante del aire repitiéndole las cosas, y cuando sale al aire es como una hora en blanco. Nada’”, lanzó el panelista.