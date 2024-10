Qué indica la nueva alerta de la SUBE Digital y para qué sirve

Conocé de qué se trata esta notificación que envía la aplicación y cómo activarla.

Qué es la nueva alerta que aparece en la tarjeta SUBE digital y para qué sirve .

La nueva alerta de la tarjeta SUBE Digital es una función que envía notificaciones al celular cuando el saldo de la tarjeta está cerca de agotarse, lo que ayuda a evitar complicaciones en el transporte público.

Este sistema, disponible solo para quienes utilizan la versión digital de la tarjeta, permite recibir una advertencia a tiempo y hacer una recarga antes de quedarse sin crédito.

Con esta herramienta gratuita, el usuario tiene la opción de elegir el monto a partir del cual desea ser alertado, ya sea $1.000, $1.500, $2.000 o $2.500. Esto facilita la organización y evita la sorpresa de un saldo insuficiente en momentos críticos, lo cual hace los viajes más cómodos y sin interrupciones.

Una vez que lo hayas completado, la aplicación te enviará una notificación cuando se te esté por agotar tu saldo.

La alerta que llega como notificación a tu teléfono cuando te estás por quedar sin saldo en la tarjeta SUBE.

Cómo activar la nueva alerta, paso a paso

.Abrir la app de SUBE: asegurarse de tener activada la tarjeta SUBE Digital en la aplicación oficial. Si no está activada, hacer este trámite primero.

.Ir a los ajustes de la tarjeta virtual: en el menú principal, tocar el botón de arriba a la izquierda y seleccionar “Configuración SUBE Digital”.

.Activar el recordatorio de saldo: esta opción permite recibir una alerta cuando el saldo de la tarjeta esté por debajo del valor configurado.

.Seleccionar el monto de alerta: elegir que el aviso se active cuando el saldo llegue a $1.000, $1.500, $2.000 o $2.500.

Qué es la tarjeta SUBE Digital y cómo se usa

Es la versión digital de la tarjeta SUBE. Convive con la tarjeta física, aunque tienen números y saldos independientes.

La tarjeta SUBE digital se activa desde la aplicación SUBE. Quienes ya la tengan, tendrán que actualizarla.

Aquellos que no, podrán descargarla y crear su cuenta. Una vez que la app funciona, se carga el saldo y se paga acercando el teléfono a la terminal del medio de transporte.

Cómo se carga SUBE digital y cuánto es el saldo máximo

Para ingresar saldo, se debe usar la aplicación SUBE. Allí se pueden cargar los datos de una tarjeta de débito o elegir pagar con cualquier billetera virtual. El monto máximo a cargar es de $40.000.

Así es la aplicación de la tarjeta SUBE digital .

¿Se puede aplicar la tarifa social a la SUBE digital?

Sí. Desde la aplicación se puede vincular la tarifa social tanto a la versión virtual como a la física de SUBE, pero solamente funciona en una de las dos. Es decir, no se puede aplicar la tarifa social a dos números de tarjeta en simultáneo. La app SUBE permite cambiar hasta dos veces por mes la preferencia del pasajero con respecto a qué tarjeta aplicar la tarifa social.

¿Funcionan los descuentos de Red SUBE si pago con el celular?

No. Por el momento, los descuentos de red SUBE no están disponibles y no se realizarán al pagar con la tarjeta digital.

¿Tengo que acreditar la recarga de SUBE digital en una terminal?

No. La recarga de SUBE digital se hace por medios electrónicos (tarjeta de débito o billetera virtual) y queda acreditada automáticamente.

En qué teléfonos está disponible SUBE digital

La aplicación se podrá usar para pagar el boleto desde cualquier teléfono que tenga sistema operativo Android en versión 8 o superior y que cuente con tecnología NFC (near field communication, para los pagos de proximidad). No se podrá usar en iPhone porque Apple no permite a otras empresas acceder a su NFC.

Dónde se puede usar la tarjeta SUBE digital

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires:

Arrecifes

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Chivilcoy

Coronel Rosales

General Pueyrredón

Junín

Necochea

Olavarría

Partido de la Costa

Pergamino

Pinamar

San Nicolás de los Arroyos

San Pedro

Tandil

Tornquist

Villa Gesell

La Pampa

General Pico

Santa Rosa

Neuquén

Neuquén

San Martín de los Andes

Plottier

Río Negro

Cipolletti

General Roca

San Carlos de Bariloche

Viedma

Chubut

Comodoro Rivadavia

Esquel

Puerto Madryn

Rawson

Trelew

Santa Cruz

Río Gallegos

Tierra del Fuego

Río Grande

Ushuaia

Mendoza

Mendoza y Gran Mendoza (también tranvía y trolebús)

San Rafael

San Luis

San Luis

Córdoba

Río Cuarto

Villa Allende

Villa María

Santa Fe

Puerto General San Martín

Rafaela

Reconquista

Rosario

Santa Fe de la Vera Cruz

Venado Tuerto

Entre Ríos

Concepción del Uruguay

Concordia

Gualeguaychú

Paraná

Corrientes

Corrientes

San Juan

San Juan

Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca

Jujuy

Palpalá

San Salvador de Jujuy

Formosa

Formosa

Chaco

Resistencia

Roque Sáenz Peña

Santiago del Estero

La Banda.