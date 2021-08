Qué esconde el misterioso posteo de ABBA ¿Se viene una nueva canción?

El grupo sueco publicó un mensaje en sus redes sociales que causó expectativas por un nuevo material.

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog y Bjorn Ulvaeus, en 1974 .

ABBA conquistó al mundo, a lo largo de los ‘70, con canciones como “Dancing Queen”, “Take A Chance On Me”, “Waterloo”, “Voulez-Vous” y “The Winner Takes It All”, entre muchas otras. El cuarteto sueco formado por Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus y Frida Lyndstad fue una verdadera usina creativa.

Desde hace varios años, los fans de la banda esperan la salida de nuevo material. En mayo, Ulvaeus brindó una nueva entrevista al diario australiano The Herald Sun donde aseguró que la banda lanzará nuevo material este año. El músico y compositor de 76 años, autor de buena parte de los clásicos del grupo, aseguró que se juntaron en Estocolmo para definir los detalles de la postergada reunión.

“Habrá música nueva este año, eso es definitivo, ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá”, remarcó el artista. Y agregó: “Somos muy, muy buenos amigos. No paramos en el estudio. Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros”.

Esta mañana, ABBA sorprendió en sus redes sociales con un posteo. Un nuevo e inminente proyecto llamado “Voyage”. La publicación presenta una nueva obra de arte oficial en negro y oro, que presenta la fecha “02.09.21”. En el texto, el grupo le pide a sus seguidores que se registren en un nuevo sitio web “para ser los primeros en la fila para saber más sobre Voyage”.

Según el exguitarrista de sesión del grupo, Janne Schaffer, un álbum completo saldría en el otoño del hemisferio Norte. Por su parte, The Sun citó a una fuente que afirmó que la primera entrega del álbum llegaría el 3 de septiembre, el día después de que se revelen las noticias sobre “Voyage”.

Antes del parate mundial por el coronavirus, la banda reconoció que estaba muy entusiasmada con el proyecto en un comunicado: “Los cuatro sentimos que, después de unos 35 años, podría ser divertido unir fuerzas nuevamente y entrar al estudio de grabación. Entonces lo hicimos”.

A su vez, el periodista y conductor Geoff Lloyd contó en su podcast que estuvo reunido con Björn. “Grabaron cinco nuevas canciones que tenían que salir este año, pero se retrasaron. Me prometió que la nueva música de ABBA saldrá en 2021″.

Los íconos del pop sueco anunciaron en 2018 que compartirían dos temas nuevos: “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”. A principios de 2020, Benny Andersson prometió que el material saldría en el 2020.

Hace unos años, Benny Andersson destacó que el grupo no tiene “nada que demostrar” con su regreso al estudio. En declaraciones a la BBC, el músico habló sobre el retorno de ABBA. “No creo que tengamos nada que demostrar. No siento que tengamos que pensar, ‘¿Y si antes era mejor?”, dijo. “Lo hacemos porque pensamos que es algo bueno”, agregó.

El cuarteto saltó a la fama en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con el tema “Waterloo”, y tuvo varios grandes éxitos en la década de 1970, antes de separarse en 1982.