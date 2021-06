¿Qué es Fastly? La empresa que estuvo detrás de la caída global de internet

El gigante estadounidense anunció que ya había solucionado el problema que provocó que algunos de los sitios más importantes del mundo dejaran de funcionar.

Este martes, una caída del proveedor Fastly provocó que se cayeran también algunos de los sitios web más importantes del mundo, como Twitter, Spotify, Amazon, Google, Twitch y Reddit, pero también medios como New York Times, The Guardian, Le Monde o Financial Times.

Fastly, empresa estadounidense, es un proveedor de servicios de computación en la nube que proporciona una CDN o red de distribución de contenidos a todos estos sitios mencionados. Un verdadero gigante. Por eso, la caída de Fastly repercutió en sitios de todo el mundo.

La empresa Fastly tiene más de 1000 empleados y cotiza en la bolsa de Nueva York. Tiene base en San Francisco y se especializa en optimizar el funcionamiento de las páginas web, servicios de seguridad informática y redes de distribución de contenidos.

Incluso la propia web de la empresa estuvo caída, y previamente admitía “el impacto en los servicios CDN” a nivel global. Solo una hora después de la caída, anunció que ya estaba solucionada.