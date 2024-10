Qué documentos hay que tener sí o sí para superar un control de tránsito sin problemas

Los papeles que se detallan a continuación son indispensables para circular.

Además de respetar las velocidades mínimas y máximas en rutas y autopistas del país, hay papeles que no pueden faltar en el vehículo para circular sin problemas y evitar multas.

Al comprar un auto y sacar el registro todos saben qué documentación hay que tener en el mismo a la hora de viajar para presentar en caso de ser requerido por las autoridades correspondientes. Más allá de circular en vehículo o no, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es el principal, valga la redundancia documento que uno debe llevar consigo. Ahora, cuando nos subimos al auto para andar por la ciudad o con más razón, realizar viajes largos, se suman todos los papeles del vehículo.

Junto al DNI son 6 documentos en total los que respaldan el tránsito por Argentina. Conocé cuáles son.

Además del DNI cada persona para viajar seguro y no sufrir multas de tránsito debe tener en la guantera los siguientes documentos.

Licencia Nacional de Conducir vigente.

Cédula Verde.

Comprobante actualizado del seguro automotor.

Recibo de pago del impuesto vehicular.

Comprobante de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y/o Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Al margen de la obligatoriedad, es un deber ciudadano contar con ellos en el vehículo como también es tener en regla como marca la ley el matafuego y las balizas por si fueran necesarias usar en caso de accidente, entre otros elementos. Estos son controlados por la RTO y la VTV, según corresponda en caso, pero lo cierto es que el conductor sea titular o quien esté autorizado a manejar debe ser consciente de tener todo lo necesario.

Evitar accidentes siempre depende, en parte, de uno y lo propio sucede con las multas. Qué pasa y cuánto se paga por una en caso de incumplimiento de las normas de tránsito.

Costos de las multas en Ciudad de Buenos Aires

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: hasta $2.520.800.

Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600.

Tapar la patente: $630.200.

Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.

Obstruir rampas para discapacitados: $189.600.

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040.

Obstruir carriles exclusivos: $94.530.

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020.

Mal estacionamiento: $63.020.

No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020.

No tener la VTV: $63.020.

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114.

Portar licencia de conducir vencida: $31.510.

No portar licencia de conducir: $31.510.

Cuánto se paga por una multa en Provincia de Buenos Aires

Exceso de velocidad: entre $194.850 y $1.299.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: entre $259.800 y $1.299.000.

Mal estacionamiento: desde $64.950 a $129.900.

Pasar un semáforo en rojo: entre $129.900 y $389.700.

No utilizar el cinturón de seguridad: desde $129.900 a $389.700.