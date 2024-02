Qué dijo Carlos Tevez sobre la chance de que el Kun Agüero vuelva a jugar al fútbol

En conferencia de prensa, el Apache se refirió a los dichos del ex delantero, y se mostró muy emocionado con la idea de que vuelva.

Sergio Kun Agüero podría volver a jugar al fútbol. Así lo dejó entrever su cardiólogo personal en un audio que el exfutbolista compartió en vivo durante un streaming. La posibilidad de su regreso no solo es factible sino que también dejó la puerta abierta a jugar en Independiente si lo llama Carlos Tévez, actual director técnico del “Rojo”.

Con todo este panorama, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa por todo lo que generó esta noticia y no dudó en responder: «¿Quién no quiere tener al Kun, no? Primero yo como compañero, y ahora como entrenador. Bienvenido si puede, aunque sea 10 o 15 minutos lo tendremos“. Y entre risas agregó: “Le vamos a tener que pedir la 10 a Santiago Toloza para dársela al Kun, ¿pero cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros? Sería buenísimo”.

“La delantera sería Ávalos y Agüero. Armaríamos así cerrando los ojos, no tendré que cambiar tanto“, cerró el DT muy emocionado aunque todavía se trate de una noticia muy fresca y que es complicado llevarla adelante.