Qué declaró L-Gante en el juicio donde se lo acusa por tres delitos distintos

El cantante está imputado por tres delitos y podría recibir 12 años de prisión. El juez Ignacio Racca resolvió que siga en libertad.

L-Gante, en juicio.

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, declaró hoy ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes en el juicio donde se lo acusa de tres delitos. El juez Ignacio Racca argumentó que no hay peligro de fuga por parte del cantante y resolvió y continúe en libertad hasta que se conozca la sentencia.

Este martes se llevó a cabo la primera audiencia del juicio oral en donde se lo acusa de “amenazas, privación ilegal de la libertad y tenencia de estupefacientes”. Declaró durante dos horas, en las cuales negó las acusaciones y sostuvo que no secuestró amenazó con un arma a Gastón Torres y a Rosa Passi.

Qué declaró L-Gante en el juicio

El cantante contó que aquella noche se encontraba en la fiesta Bresh mientras sus amigos estaban trabajando en un boliche de General Rodríguez. «Sabía que estaban Torres, toda su familia y Passi, que son compañeros de trabajo en la municipalidad”, recordó sobre la noche del hecho por la que se lo acusa. “Me dijeron que los Torres estaban todos borrachos. Él les dijo a mis amigos que era el delegado del barrio y estaba encargado de dar habilitaciones en boliches”.

L-Gante sostuvo que la familia Torres “se puso violenta contra el auto de Javier Serrano” por lo que se provocó una discusión que, según declaró, no sabe si pasó a mayores, y luego todos sus amigos se fueron del lugar.

Elian aseguró que se enteró de la pelea cuando estaba en viaje de General Rodríguez hacia Palermo: “Los Torres no fueron a su casa, fueron a la puerta de mi casa a buscarle pelea a mis amigos. Se pelearon Gastón Torres y sus hijos con mis amigos”, dijo.

“Le dije que lo iba a llamar a Torres, que me llevaba re bien. Lo llamé y me hablaba de una forma que no entendía, estaba borracho. Ahí le dije que iba para Rodríguez y hablábamos bien”, aseguró, apuntando contra el denunciante.

Contó entonces que cuando estaba de regreso a General Rodríguez vio a muchos patrulleros en el barrio y a sus amigos afuera “mirando para la casa de los Torres”, la cual se encuentra frente a su vivienda. “Pensé que lo mejor era ir para ahí, donde estaban su mujer y todos sus hijos”, indicó.

Entonces, declaró con detalles cómo fue la secuencia donde, según la denuncia, habría secuestrado a Torres y a Passi.

“Yo en el auto iba manejando y baje la ventanilla del copiloto. Los torres se peleaban por ver quien hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. ‘Te acompaño’, me dijo”, aseguró.

«Ahí fuimos a buscar a Rosa, que fue idea mía, para que ella estuviera presente porque Gastón estaba borracho y se complicaba tener un diálogo. Dimos unas vueltas y ya no había más nada que hablar, habrán sido 15 minutos», siguió.

«Cuando fuimos a buscar a Rosa, ahí si pase por casa. Estaba lleno de policías y yo ya estaba con ella y Gastón en el auto. Me bajé y hasta tuve que cerrarle la puerta a un patrullero porque no pasaba. Yo digo: ¿Si Torres y Rosa estaban secuestrados, no le hubieran avisado a la policía?”, continuó.

Según L-Gante, cuando llegó a una estación de servicio ubicada en General Rodríguez, les dijo a las Torres y Passi que no las iba a dejar en sus casas porque estaba “de mal humor” y sostuvo que les dio 4 mil pesos para que se fueran a sus domicilios.

“Al otro día fui al barrio y me enteré de que me habían denunciado. Yo dije, ‘pero si se pelearon con los otros’», dijo en referencia a sus amigos. “Yo nunca privé a nadie de la libertad, no estoy de acuerdo con eso”, sostuvo.

Antes de finalizar su declaración sobre esta acusación, L-Gante apuntó contra el abogado querellante: “Usted ha tratado de perjudicar a mi entorno siempre. A todo mi entorno lo quisieron poner en contra mío. Yo más que con la verdad no vengo a hablar. Este abogado inventa, yo no apunté con un arma a la familia de Torres”. “Yo no llamé a nadie en el auto ni intenté llevar a un campo a Gastón Torres”, dijo.

En cuanto a Rosa Passi, sostuvo que la mujer lo denunció «porque la contactaron y habrá sentido algún susto de la otra parte. Creo que no habrá sido honesta en lo que paso de verdad. Yo dejo en las manos de la justicia que se cumpla el proceso. Eso habla de mi tranquilidad”.