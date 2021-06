Qué decía Susana Giménez sobre las medidas de prevención: «La gente está harta, sepan que no se van a morir»

«Estamos todos locos. La gente se asusta, está harta. La primera cuarentena, pero ya vamos sesentena y pronto setentena», comentó en ese momento Susana en declaraciones radiales.

«Pedí permiso por supuesto, sino no te dejan entrar. Soy residente porque tengo casa acá. Me la dieron porque tengo personal al cual pagarle, tengo perros, más animales y estaba preocupada por ellos. Me parece que después de estar encerrada 65 días sola en mi casa tenía derecho a venir acá«, explicó en ese tiempo.

La diva en ese momento comentó que «en un principio estaba de acuerdo con la cuarentena, pero 65 días» le «parece que ya está», al tiempo que señaló que tiene «miedo que te digan 15 días más de cuarentena».

«Es muy complicado. La gente está harta, tienen que dar trabajo y no dar dádivas. Hay que inculcar lo que nos inculcaron, trabajo«, sostuvo Susana, en referencia a los planes de ayuda del gobierno de Alberto Fernández durante la pandema.

También, la diva se mostró moleste antes de viajar a Uruguay porque sostenía que desde el Gobierno nacional afirmaban que se estaba muriendo gente mayor y esto dijo: «Que sepan que no se van a morir. Hubo muchos casos de mujeres de 90 años y hasta de 103 que se curaron de coronavirus».