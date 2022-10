Qatar 2022: polémica por dos apps que tendrían que instalar los hinchas que viajan al Mundial

Expertos en ciberseguridad advierten que se trata de herramientas móviles que espían a los usuarios.

Ehteraz y Hayya, las dos herramientas pedirán las autoridades en el Mundial de Qatar.

A un mes del arranque del Mundial de Qatar 2022 emerge una polémica vinculada al uso de soluciones digitales, a la privacidad y la vigilancia. Reportes recientes señalan que los organizadores del mayor evento futbolero podrían exigir a los hinchas que lleguen a suelo qatarí que instalen en sus celulares dos aplicaciones en apariencia inocentes, pero que según expertos en seguridad informática son herramientas espía, en la jerga “spyware”.

Mundial Qatar 2022: ¿cuáles son las apps de la polémica?

Una de las herramientas móviles al parecer obligatorias es Ehteraz, que fue desarrollada por el Ministerio del Interior de Qatar y sirve para el rastreo de casos de Covid-19 positivo.

La segunda es la aplicación oficial del Mundial, Hayya. En este caso, ofrece información sobre las entradas para los partidos y también es útil para viajar gratis en el metro de Qatar.

Las aplicaciones de Qatar 2022: ¿las apariencias engañan?

Un informe del sitio NRK señala algunos de los inconvenientes vinculados al uso de las mencionadas herramientas que serán exigidas a los amantes del fútbol que lleguen al país anfitrión.

Para comenzar, las apps piden permisos y accesos excesivos. Los usuarios de herramientas móviles están acostumbrados a las notificaciones que aparecen en pantalla luego de la descarga e instalación. Por ejemplo, un programa para videollamadas pedirá permiso para usar la cámara y el micrófono del teléfono.

Una señal de alarma se enciende cuando las aplicaciones reclaman demasiados permisos. De acuerdo al mencionado informe, Ehteraz pide estas autorizaciones para funcionar:

.Leer, borrar o cambiar los contenidos del celular.

.Conectarse a Wi-Fi y Bluetooth.

.Tener rioridad sobre otras apps.

.Evitar que el teléfono quede en modo suspensión.

.Acceder a la localización geográfica.

.Impedir el bloqueo de pantalla.

.Contar con la capacidad para hacer llamadas.

No es necesario ser un experto en ciberseguridad para notar que aquellos son demasiados permisos. Hayya pide menos accesos, aunque incluye apartados como la venía para compartir información personal del usuario sin restricciones, además de acceso a la geolocalización.

“Es como darles las llaves de tu casa”

Øyvind Vasaasen, un especialista en seguridad informática citado en el reporte de NRK, comentó: “Se les da a las personas que controlan las aplicaciones la capacidad de leer y cambiar cosas, y ajustarlas. También pueden recuperar información de otras aplicaciones si tienen la capacidad de hacerlo, y creemos que la tienen. (…) Es como dar a las autoridades acceso completo a tu casa”.

Otros expertos del área manifestaron preocupaciones simulares. “Es una aplicación obligatoria y sin opciones para deshabilitar algunos permisos”, dijo Naomi Lintvedt, de la Universidad de Oslo.

Las polémicas aplicaciones de Qatar 2022: un consejo para los que viajen al Mundial

Siguiendo al sitio Xataka, una buena opción es no llevar a Qatar el teléfono personal. En cambio, si existe esa posibilidad, conviene usar un smartphone en el que no se tenga almacenada información personal, especialmente sensible.

En ese caso, se podrá utilizar el equipo para las comunicaciones básicas sin poner en riesgo los datos personales.

Un dato a tener en cuenta: los organizadores del Mundial de Qatar 2022 no han confirmado oficialmente que será obligatorio instalar las mencionadas aplicaciones.