Pusieron en funciones a nuevos profesionales en el Hospital de Intendente Alvear

En el marco del fortalecimiento de los Establecimientos Sanitarios de primer nivel de atención, desde las políticas de Salud establecidas por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se puso en funciones a nuevos profesionales en el Hospital Reumann Enz de Intendente Alvear.

Se trata de una médica pediatra, María del Rosario Jiménez del Toro; cuatro enfermeras, Carolina De Carli, Karen Casenave, María Laura Piccolomini y Vanesa Rodríguez; y una licenciada en Trabajo Social, Florencia Tarchetti, quienes pasan a formar parte del Establecimiento Asistencial “Reumann Enz”.

El acto fue encabezado por el ministro de Salud, Mario Kohan, acompañado por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, el intendente local, Juan Cruz Barton, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, diputados/as provinciales, el director del Establecimiento Asistencial, Oscar Zúñiga, la coordinadora de Salud, Araceli Silvestro, la directora de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo, demás profesionales y personal sanitario, vecinos y vecinas de la ciudad.

Estas políticas son el instrumento que se propone y convierte en una herramienta para la estandarización de los procesos asistenciales, proponiendo para el conjunto una oferta escalonada y de complejidad ascendente. Por lo tanto, mejora la calidad de los servicios de salud, da más y mejores respuestas en el lugar, achica la cantidad y razones de las derivaciones, evita el desarraigo y acorta distancias mediante la digitalización de los servicios.

Tras la entrega de los convenios correspondientes a quienes asumieron en sus funciones, se dirigió a los presentes el ministro de Salud, quien en principio agradeció la presencia e hizo particular hincapié en la participación de la gente que forma parte de la Cooperadora del Hospital, “con quienes hace pocos días tuvimos una rica charla y de ella va a surgir un entendimiento que nos va a permitir una capacidad de acción muy fluida”.

Kohan se refirió a la importancia de las obras, con casi 1.000 m2 de edificación y modernización, “con una instalación eléctrica que es de lo más complejo que tenemos en el hospital. La capacidad de circulación interna que generan estas remodelaciones y todo el equipamiento, el Laboratorio en particular, que provocan una respuesta necesaria”.

En dicho contexto el ministro consideró que los muchos años de no inversión en Salud en el mundo demostró que los sistemas no estaban preparados para recibir una pandemia como la de COVID-19, algo que no ocurrió en La Pampa. “Cuando ocurre esto, el impacto que tiene en muerte y en morbilidad es altísimo y una sociedad enferma genera pobreza”, ello sumado al conflicto bélico en Europa, “que va a impactar por encima de la pandemia, dejando una secuela económica. Un pueblo enfermo no produce, en salud se invierte y se invierte para la economía circular del país y del mundo”.

Al hablar de la incorporación del recurso humano, Mario Kohan calificó que son la esencia del sistema de Salud, “ya que no existe ningún sistema eficiente y eficaz si no tiene personal con un alto compromiso. Y esto es lo que tratamos de transmitir a la comunidad, la pasión del compromiso de lo que hacemos, es el trabajo que pretendemos de nuestros equipos de Salud”.

Otro aspecto abordado fueron las inquietudes y reclamos de la sociedad en cuanto a servicios específicos. “Entiendo perfectamente las necesidades que surgen pero hay que entender que hoy la medicina alcanzó un nivel de complejidad tan alto, y sobre todo lo que ha cambiado en la historia del acto médico son las normas, las reglamentaciones, las obligaciones que tenemos para la seguridad del paciente. Aquí lo que se resalta es cambiar el eje, antes era la atención médica en el equipo de salud; ahora pasa a ser la atención médica en la persona que requiere de la atención”.

“Entonces, cosas que pretendemos hacer en algunos lugares son imposibles porque no se pueden ofrecer esas garantías y esto lo tenemos que entender todos”, continuó el ministro, oportunidad en la que expresó la importancia de la sanción de la Ley de Telemedicina, que permite acortar distancias a partir del uso de tecnología.

A modo de ejemplo, explicó que las poblaciones con baja densidad poblacional tienen baja incidencia en algunas patologías, es decir pocos casos para que un grupo de profesionales esté bien entrenado “es imposible tener un equipo de salud de alto entrenamiento cuando tiene cuatro casos por año. Ustedes traen a Intendente Alvear un equipo de Salud que haga trasplante de médula ósea y a los 6 meses no van a saber qué hacer porque se desentrenan. Por eso hay que entender que tenemos que concentrar algunas patologías en algunos lugares determinados, y entender que aunque concentremos, por ejemplo con la Terapia Intensiva del Centeno o del Molas, la Neonatología, también va a derivar, porque siempre va a aparecer un caso excepcional y no tenemos equipos entrenados por la baja frecuencia de casos”.

Kohan agradeció el trabajo de la Legislatura, en nombre de Martín Balsa, quien encabeza la Comisión de Salud, en relación a la Ley de Telemedicina, promulgada por el gobernador Sergio Ziliotto, porque es un cambio paradigmático en el manejo de salud de la población.

Finalmente deseó éxito a los nuevos profesionales, a quienes dijo: “sepan que nuestras comunidades los van a abrazar, a cuidar y los van a tratar como siempre hubieran estado en casa. Esta es una cuidad hermosa para vivir, para desarrollarse, para generar lo que uno desee. Desde el Ministerio de Salud estamos a disposición”.

Intendente

Juan Cruz Barton brindó la bienvenida a las autoridades y calificó el día como de mucho orgullo al poder dotar de recurso humano al Hospital, “la gente lo estaba pidiendo más allá de la gran obra que estamos realizando junto al Gobierno provincial. Siempre lo hablamos con el doctor Kohan, que no queríamos solo algo edilicio sino también la necesidad del recurso humano y aparatología. Así que hoy están las respuestas con estos nombramientos, el agradecimiento por estar presente con cada petitorio de Intendente Alvear”.

Obras de infraestructura y equipamiento

Actualmente se lleva adelante la ampliación y refacción del edificio, con un presupuesto de $171.811.44 y un plazo de ejecución de 450 días.

Se amplían 231 m2 y refaccionan 680 m2, lo que incluye cambio de cubierta, donde funcionarán un salón de usos múltiples, sanitarios y depósitos en general, internación, Servicio de Emergencias, vestuarios de personal, entre otros sectores.

Asimismo, y a partir de una inversión de casi 10 millones de pesos, se renovó el equipamiento del Laboratorio, con la llegada de un analizador hematológico, marca Dirui BCC-3600; un microscopio binocular, marca Nikon Eclipse E 1; autoanalizador de clínica química CM 250 marca Wienner Lab; analizador de gases en sangre, marca Opti Medical Modelo TS 2; cabina flujo laminar biobase; microcentrífuga para PCR, marca Delap; dos termoboloques para PCR, marca Multi Step; macrocentrífuga, marca Gelec modelo 146 DS; micropipeta automática, marca Socorex.