Proyecto de Ley para que contratados pasen a la planta permanente del Estado

El gobernador Sergio Ziliotto remitió al Poder Legislativo el Proyecto de Ley que permitirá que 920 contratados pasen a la planta permanente de la Administración Pública Provincial. En el mismo período se produjeron 1.179 bajas.

De este modo el Poder Ejecutivo Provincial busca garantizar la permanencia y estabilidad de los trabajadores, propiciando su nombramiento dentro de un marco legal que lo permita. Idéntica decisión tomó el mandatario pampeano en agosto de este año, cuando 1.053 trabajadores y trabajadoras que revisten el la Ley N° 2871, adquirieron pleno derecho en la Administración Publica Provincial.

Los empleados permanentes se rigen bajo la Ley Nº 643, accediendo a importantes derechos que como contratados no tenían. Entre ellos: licencias, concursos y subrogancias, créditos sin doble garantía, etc.

De este modo se regularizará la situación del personal contratado por tiempo indefinido que se transformará en permanente. Para ello se requiere que dicho personal cuente con al menos 180 días de antigüedad al 31 de enero de 2022 y no posean sumarios en trámite, en cuyo caso la incorporación quedará condicionada a que se disponga su cesantía o exoneración.

Bajas e incorporaciones

En el mismo período, se produjeron en la Administración Pública Provincial 1.179 bajas por diversos motivos, entre los que se cuentan: jubilaciones, fallecimientos, renuncias, cesantías, exoneraciones. Esto implica una reducción de la inversión publica en recurso humano, en consonancia con la digitalización y modernización de la Administración Publica Provincial.

Antecedentes

Esta Ley resulta necesaria dado que desde el 15 de julio de 2019, a través de la Ley Nº 3164, no se incorporaba personal a la planta permanente. El antecedente inmediatamente anterior fue en 2015.