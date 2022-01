Protocolos de prevención COVID en el Pro Vida 2022

El programa Pro Vida se está desarrollando en casi todas las localidades previstas, bajo estrictas normas de protocolo de prevención de Covid-19.

La directora de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger, dijo que “Pro Vida inició sus actividades en las mayoría de las localidades desde el pasado lunes 3. Algunas habían empezado en diciembre y otras están con el inicio retrasado debido a la pandemia, por estar algunos profesores o líderes aislados”.

En este sentido, comentó que “se trabaja en burbujas de 25 niñas y niños, más las personas que ejercen tareas de liderazgo. Los chicos no se cruzan entre sí. De esta manera se prevé que ante situación de contagio se aísle solamente a un grupo y no a toda la colonia. El contexto de pandemia obligó a planificar cada una de las actividades que se llevan adelante, tanto en los grupos etáreos como en la rotación de actividades”.

Ramborger aseguró que hay un sistema estricto de cuidados, “eso llevó a que, por ejemplo, el año pasado no hubo que cerrar ninguna colonia de toda La Pampa”.

“Este año, ante el aumento de contagios de esta época, hace que se preste especial atención en la cantidad de personas a cargo vinculadas a la apertura y continuidad de las burbujas. Todos queremos garantizar que las niñas y niños recibirán la atención que corresponde en cada lugar. Por eso preferimos que en algunos lugares se espere al comienzo y después se correrá la fecha de finalización”, agregó.

La funcionaria destacó que “los protocolos de prevención en el Pro Vida están y se cumplen. Fruto de esto es que hasta el momento, no se han registrado contagios de Covid dentro de las colonias. Siempre fueron externos”.

Capacitación

“Durante el invierno pasado no hubo actividades de Pro Vida, y se aprovechó ese tiempo para capacitar mucho al personal. Transversalidad de Género, Promoción y Protección de Derechos y la Planificación en Momentos de Crisis, además de capacitaciones específicas en deportes y vinculadas a la edad”, comentó.

“Las capacitaciones también se hacen este verano en módulos autogestionados, a través de la Plataforma de la Fundación Banco de La Pampa, con tres opciones básicas: Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes, adultos y demás, sobre RCP y primeros auxilios, y otro de mantenimiento de predios, piletas y lugares donde se desarrollan las tareas”, detalló más adelante.

Finalmente destacó que “se refuerza mucho la capacitación. Apuntamos a que todas las personas que trabajen en las colonias del Estado tengan capacitaciones en promoción de derechos, Convención Internacional de Los Derechos del Niño, que son sujetos de derecho. Esto hay que fortalecerlo y sostenerlo en el tiempo. Tenemos un Ministerio que promueve y protege derechos, desde Pro Vida, que es un programa tan amplio. Queremos que quienes participan estén protegidos y con una calidad de servicios garantizada”.