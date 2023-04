Protesta piquetera: marcha de antorchas y acampe en Plaza de Mayo

Los manifestantes realizaron una movilización desde el Puente Pueyrredón hasta Plaza de Mayo. Realizarán una vigilia de toda la noche para protestar mañana contra el Gobierno.

Unidad Piquetera realiza una protesta contra el Gobierno.NA/Juan Vargas.

Las organizaciones que conforman la Unidad Piquetera realizaron este miércoles una protesta contra el Gobierno que incluyó una marcha desde el Puente Pueyrredón hasta Plaza de Mayo, y una vigilia de toda la noche frente a la Casa Rosada.

El «marcha de antorchas» comenzó minutos después de las 18 en el Puente Pueyrredón, desde donde los manifestantes marcharon hacia la Plaza de Mayo.

La extensa columna se desplazó por la avenida 9 de Julio y luego dobló por Avenida de Mayo, hasta llegar a la Casa de Gobierno cerca de las 22.

En Plaza de Mayo realizarán un acampe durante toda la noche y luego en la mañana del jueves llevarán a cabo una protesta denominada «ollas vacías» frente al Ministerio de Desarrollo Social, en 9 de Julio y Belgrano.

La protesta se enmarcó en el plan de lucha «contra el ajuste y el hambre» y apunta a mejorar la situación de quienes integran la economía popular.

“Le pedimos al Presidente Alberto Fernández una reunión porque la ministra Tolosa Paz sigue sin recibir a las organizaciones en medio de un ajuste brutal y una inflación que se come los ingresos. Es imprescindible incrementar la ayuda social, no dar de baja los planes sociales y no ajustar a los que menos tienen, como está ocurriendo hoy con el ministerio de Desarrollo Social”, afirmó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En declaraciones a la prensa, el dirigente social expresó que «es claro que tiene que haber un aumento en los programas sociales, que está regido por el salario mínimo vital y móvil que también sufre un achicamiento».

En un comunicado, la Unidad Piquetera señaló que «el sometimiento al FMI está produciendo un desastre sobre millones de trabajadores y se aprestan a golpear aún más con 400.000 bajas del potenciar trabajo exige el fondo”.

Los reclamos son: “Asistencia integral a los comedores, apertura del programa potenciar trabajo para los que lo necesiten, ninguna baja y ni ajuste en la asistencia social. Además, cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales para los emprendimientos productivos”.

NA