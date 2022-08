Producción se reunió con cabañeros de la Provincia

El Ministerio de la Producción convocó a los sectores relacionados con la admisión de reproductores que salen a subasta pública.

Con el fin de proponer las modificaciones necesarias a la Ley Provincial N°1489 de Control de Aptitud Zootécnica Sanitaria en los Animales Reproductores de Pedigree y Puros por Cruza Registrados, la ministra de la Producción, Fernanda González, convocó a los sectores relacionados a la actividad que alcanza dicha normativa.

Estuvo acompañada en la oportunidad por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, y los directores de Ganadería, Marcelo Lluch y de Extensión Agropecuaria, Virginia Martínez. Además estuvieron representantes de SENASA, Colegio Médico Veterinario, representantes de CARBAP, CRA, Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Sociedad Rural y Fomento de Realicó, además de múltiples firmas ferieras, veterinarios privados y cabañeros de distintas razas bovinas, quienes provinieron de diversas localidades pampeanas (Algarrobo del Águila, Rancul, La Maruja, Colonia Barón, Eduardo Castex, Toay, Realicó, Quehué, La Gloria, General Acha, etc).

En la apertura del encuentro la ministra González agradeció el compromiso e interés de los diferentes sectores involucrados a quienes invitó a seguir trabajando de manera sinérgica. “Como venimos haciendo con diferentes temas hoy iniciamos este camino de diálogo y acciones consensuadas en pos de contar con generar las la modificaciones necesarias a la Ley de Admisión que fue sancionada 29 años atrás y su Decreto Reglamentario N°2949/93”.

La mencionada Ley surgió por una necesidad contextual teniendo como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Ganadería. “La norma estipula el acompañamiento del Colegio Médico Veterinario, por lo cual trabajamos en conjunto en relación a la aptitud zootécnica y sanitaria del animal”, detalló la funcionaria.

El encuentro consistió en una presentación por parte de SENASA quienes brindaron información acerca del movimiento de reproductores en la Provincia “para tener una idea de lo que se comercializa a través de remates, ferias y exposiciones, cuántos toros entran desde otras provincias y cuántos salen hacia ellas, venta de toros de quienes no son cabañeros y para los cuales las exigencias no son las mismas que para el resto”, señaló el director de Ganadería, Marcelo Lluch.

A su vez, el Colegio de Veterinarios explicó el panorama acerca de las admisiones de los últimos años, con imágenes y datos estadísticos. Finalmente cada uno de los sectores ferieros, instituciones intermedias, cabañeros, puderon brindar su propuesta u opinión en cuanto a los cambios propuestos para la mencionada Ley.

“Con todo lo que recabemos en la jornada trabajaremos con los equipos técnicos para actualizar la normativa vigente, también se propuso contestar una encuesta para que los presentes participen y expresen su punto de vista”, sostuvo Lluch.

Por su parte los productores ganaderos presentes, hicieron referencia a la importancia y necesidad de dicho espacio de consenso apuntando a la actualización de la normativa vigente, lo cual hace tiempo se no se llevaba a cabo, como también rescataron el rol de los médicos veterinarios matriculados para la admisión de los toros.