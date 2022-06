Primera reunión de la comisión interministerial con los gremios docentes

El encuentro había sido programado la semana pasada, por expresas instrucciones del gobernador Sergio Ziliotto a fin de avanzar en estrategias comunes que propendan a la sana convivencia social. Como primer paso de esta serie de reuniones y luego de escuchar las partes involucradas, se decidió la conformación de una comisión con participación de los gremios a fin de fortalecer los protocolos vigentes para la intervención frente a situaciones de conflicto que afectan los vínculos al interior de las instituciones educativas.

El Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno fue escenario esta tarde de la primera reunión de funcionarios, funcionarias y equipos de las carteras de Educación, Desarrollo Social, Salud y Seguridad con la dirigencia que representa al sector docente entre ellas la UTELPa, AMET y SADOP. Precisamente el ministro de Educación, Pablo Maccione, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, había cursado días atrás las invitaciones a las tres agrupaciones sindicales docentes.

Finalmente el encuentro se concretó esta tarde con la presencia del titular de la cartera educativa, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, en representación del Ministerio de Salud, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez y la asesora de Gobierno, María Cristina Garello. En ese contexto, Gobierno y gremios ampliaron los canales de diálogo ya abiertos para avanzar en temáticas que afectan a la sociedad toda y que terminan repercutiendo de manera directa en las instituciones educativas y sus actores.

El espacio se instala como un ámbito más de diálogo en el que se consensuarán acciones vinculadas a cuestiones de interés común para la sociedad, donde el Gobierno provincial y los gremios docentes, buscan las mejores alternativas en pos de una sana convivencia social.

Definiciones

“Como he mencionado en reiteradas oportunidades, el diálogo permanente con los sindicatos docentes es clave para alcanzar acuerdos y fortalecer el sistema educativo. Este es un espacio que amplía la comunicación, da cuenta del trabajo que se realiza a diario de manera interministerial y en articulación con cada uno de los municipios, sumado al propio compromiso de la sociedad, para el pleno cuidado de niños, niñas y adolescentes. Ante situaciones conflictivas que están instaladas en la comunidad, y por ende se expresan en las escuelas, sostenemos que el diálogo es fundamental para convivir de manera pacífica”, señaló el ministro de Educación en la apertura de la reunión.

Al finalizar la misma, se acordó la conformación de una Comisión -con la participación de los gremios docentes- basada en el fortalecimiento de los mecanismos de articulación de los protocolos vigentes para la intervención frente a situaciones de conflicto que afectan los vínculos al interior de las instituciones educativas.

Horacio di Nápoli

El ministro de Seguridad de La Pampa manifestó que “es un gusto participar en reuniones de estas características. Si bien cada uno desde su lugar conoce la problemática, mejor aun si estas todos conversando y viendo que es lo que se vive, desde donde y porqué. Es bueno sentarse a que cada uno ponga su mirada distinta, seguramente nosotros desde el Ministerio no vivimos situaciones que viven ustedes, ni nosotros las que ustedes viven y es por eso lo positivo de estas reuniones”, indicó.

“Adentrándonos en esta durísima cuestión, hoy lanzamos el programa “Seguridad Ciudadana en tu Municipio” donde por ahora realizaremos un abordaje integral en diez localidades, pero el objetivo es cubrir toda la Provincia. De este abordaje formarán parte docentes como distintas ONGs, jóvenes entre otros y de forma separada o conjunta según la problemática que tengan en cada una de las localidades y vamos a empezar a escuchar a la gente y ver la realidades que tiene cada una de ellas. No hay mejor diagnóstico que ir a territorio y escuchar a cada vecino y con esa finalidad se creó el Programa”, continuó.

El funcionario se refirió el recientemente lanzado Programa, “Seguridad Ciudadana en tu Municipio se llama así porque no solo tenemos derechos, sino obligaciones como ciudadanos comunes más allá de las responsabilidades que nos toca a nosotros. Es importante visitar las localidades y tener contacto con docentes que tengan algún problema más allá de avisar al Ministerio que corresponda. Sabemos que la problemática de la violencia es grande, sabemos que los núcleos familiares tienen una gran falencia de valores, tal vez esperan de los docentes que solos eduquen a sus hijos. Estos chicos, lo que ven dentro de sus casas, lo demuestran en la escuela y es allí donde el docente recibe su impacto”, manifestó.

“Debemos empezar a ver como entre todos ordenamos y aceitamos el mecanismo para estar asistiendo al docente tal vez victima en esa oportunidad, como así también a esa criatura porque hay mucho por trabajar”, concluyó.

Gustavo Vera

El subsecretario de Salud de La Pampa, indicó que “nos encontramos muy dispuestos a trabajar en conjunto, creo que desde Salud lo hicimos los dos años de pandemia en la mesa conformado con Educación y los distintos gremios. La idea es aportar todo lo que se pueda desde nuestro Ministerio y trabajar sobre una problemática que hoy nos toca a todos”, concluyó.

Diego Alvarez

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia compartió el enfoque de la reunión que dio el ministro Pablo Maccione y puso a disposición su cartera para el trabajo en conjunto. “Lo que se plantea tiene que ver con una realidad que nos golpea duro, de la situación de violencia que excede el ámbito de la escuela, que sin dudas es un emergente de lo que nos está pasando como sociedad”, afirmó.

“Hoy más que nunca se debe profundizar, aunar esfuerzos, intentar ver de qué manera, institucionalmente, articuladamente podemos ser más eficientes y más efectivos, para poder estar tranquilos. Sin dudas. Es un desafío complejo, arduo, pero tenemos que pensar que juntos podemos hacerlo”, concluyó.

«Importante y esperado»

Integrantes de la UTELPa expresaron la satisfacción por la apertura de este canal de diálogo y consideró que el mismo era «esperado» por el gremio. Para la dirigencia se trata de un espacio «significativo para avanzar en un trabajo integral entre los ministerios» y a los cuales, dijeron, deberían sumarse los municipios. «Esta mesa de trabajo es significativa, pero también consideramos significativo el trabajo territorial que deberíamos hacer, porque es muy importante» señaló Lilia López quien a su vez reconoció el trabajo de Gobierno en todas las áreas. En el mismo sentido se manifestaron los integrantes de SADOP que, al momento de exponer, dejaron en claro que las escuelas privadas también sufren los hechos que se vivencian en la escuela pública. Desde este lugar propusieron el trabajo conjunto e integral, y apuntalar los sistemas de prevención. También AMET se mostró conforme con la propuesta de formar esta mesa de trabajo, a la que aspiran » contribuir fuertemente.

Dentro de la ronda de exposiciones se contó la asesora de Gobierno, María Cristina Garello, quien apeló a la dilatada experiencia vivida como docente y también por haber formado parte de la máxima estructura del Ministerio de Educación.