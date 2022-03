Primera Nacional: Brown de Adrogué goleó y es escolta del líder Belgrano

Mateo Acosta, autor de un doblete, en el centro del festejo.

El mediocampista Hernán Da Campo (9m PT) y un doblete del delantero Mateo Acosta (41m PT y 7m ST, de penal) sirvieron para festejar el quinto triunfo del equipo dirigido por Pablo Vicó.

Con este triunfo, el conjunto ‘tricolor’ se posicionó como escolta con 18 puntos, a una unidad de Belgrano. Por su lado, Almagro, que mostró el estreno como DT de Norberto Paparatto, se mantiene con 10 unidades.

En el encuentro que cerró la jornada, San Martín de Tucumán escaló hasta la tercera colocación, con 17 unidades, tras un ajustado triunfo sobre Deportivo Maipú de Mendoza, por 1-0. El único tanto fue obra del delantero Juan Miritello (Pt. 45m.).

En un cotejo electrizante, en tanto, Instituto de Córdoba (16 puntos) consiguió un agónico éxito sobre Ferro (6), por 3-2, resultado que le permite conservar su invicto, tras ocho partidos.

Los goles del equipo que dirige el DT Lucas Bovaglio los marcaron Nicolás Mazzola (Pt. 24m.), Martín Pino (Pt. 46m.) y Gabriel Graciani (St. 49m.). El conjunto de Caballito, que sigue en la parte baja de la tabla, anotó en una ráfaga en el primer tiempo, a través de un rechazo en contra de Fernando Alarcón (Pt. 37m.) y Lucas Román (Pt. 38m.).

Por su lado, Agropecuario de Carlos Casares (9) venció a Independiente Rivadavia Mendoza (8), por 2-1. El delantero Brian Blando (St. 17m., de penal) y su compañero de ataque Emanuel Dening (St. 29m.) marcaron para el conjunto que dirige el DT Diego Osella. El descuento de la ‘Lepra’, que terminó con nueve hombre por las expulsiones de los zagueros centrales Juan Pablo Freytes y Valentín Perales, lo consiguió Lucas Ambrogio (St. 33m.)

Tristán Suárez, por su parte, empató como local 2-2 con Quilmes, resultado que no benefició a ninguno de los dos equipos ya que el dueño de casa apenas acumula 5 unidades (no ganó en lo que va del campeonato) y la visita llegó a 10 (sumó su cuarta igualdad consecutiva)

El volante Enzo Arreguín (34m PT) y Ezequiel Melillo (28m St), convirtieron para el conjunto local, mientras Nicolás Messiniti en contra (Pt. 45m.) y el ingresado Tomás Blanco (40m ST), marcaron para los «Cerveceros».

Nueva Chicago, a su vez, empató 1-1 con Defensores de Belgrano, como visitante y sumó su cuarta igualdad en el torneo.

El mediocampista Cristian Sánchez (31m PT) abrió el marcador para el conjunto de Núñez, y el delantero Tomás González (32m ST), que ingresó a los 17 minutos del complemento, lo igualó de cabeza para el «Torito»

Con la igualdad, Defensores reúne 12 unidades, mientras que Nueva Chicago acumula 10.

Coyette deja el puesto de técnico en Alvarado

Gastón Coyette dejó su cargo como entrenador del clubde Mar del Plata, luego de la derrota amplia que el equipo sufrió con Chacarita (0-5) y en la previa de recibnir a Guillermo Brown.

«Luego de la derrota del pasado domingo ante Chacarita, Coyette tomó la decisión de finalizar su vínculo contractual con nuestra institución», informó el club en un breve comunicado.

De este modo, Osvaldo Nartallo tomará interinamente la conducción del elenco marplatense, que recibirá a Brown de Puerto Madryn este próximo fin de semana, por la novena jornada.

Los colaboradores del entrenador que asumió el cargo principal luego de estar dirigiendo en la Liga Marplatense serán Ezequiel Ceballos como ayudante y Federico García (preparador físico).

Coyette estaba al frente del plantel desde junio de 2020, en plena pandemia de coronavirus, tras la salida de Juan Pablo Pumpido. Bajo su conducción, el equipo marplatense obtuvo 15 triunfos, 14 empates y 19 derrotas, en tres torneos disputados, además de un partido por Copa Argentina.

En este certamen en particular, Alvarado está cumpliendo una floja campaña, con apenas 7 puntos conquistados, producto de una victoria, cuatro empates y tres derrotas.

Resumen de la fecha:

Domingo: Sacachispas 1 – Mitre (Santiago del Estero) 1, Chacarita 5 – Alvarado (Mar del Plata) 0, All Boys 1 – Deportivo Riestra 1, San Telmo 0 – Villa Dálmine 4, Brown (Puerto Madryn) 0 – Estudiantes (Río Cuarto) 1, Gimnasia (Mza) 0 – Belgrano 1; San Martín de San Juan 3 – Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 0 – Almirante Brown 0.

Lunes: Brown (A) 3 (Hernán Da Campo y MateoAcosta -2-) – Almagro 0; Tristán Suárez 2 (Enzo Arreguín y Ezequiel Mellillo) – Quilmes 2 (Nicolás Messinitti, en contra, y Tomás Blanco); Estudiantes (BA) 0 – Temperley 0; Atlanta 3 (Matías Molina, Juan Galeano y Juan Bisanz) – Flandria 1 (Benjamín Borasi); Instituto 3 (Nicolás Mazzola, Martín Pino y Gabriel Gracianio) – Ferro 2 (Fernándo Alarcón, en contra, y Lucas Román), Agropecuario 2 (Brian Blando y Emanuel Denning) – Independiente Rivadavia 1 (Lucas Ambrogio), Santamarina 1 (Guillermo Villalba) – Deportivo Morón 2 (Mateo Levato y Gastón González, de penal); y San Martín (T) 1 (Juan Miritello) – Deportivo Maipú (Mendoza) 0.

Tuvo fecha libre Güemes (Santiago del Estero).