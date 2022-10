Presupuesto 2023: el enojo de Espert con Javier Milei por irse temprano de la votación

José Luis Espert disparó contra el líder de Libertad Avanza, que decidió retirarse del recinto de Diputados antes de la votación en particular del Presupuesto.

En lo que sería la enésima pulseada entre ambos personajes de la derecha, José Luis Espert le recriminó este jueves a Javier Milei el haberse retirado temprano de la votación particular del Presupuesto 2023, que fue aprobado el miércoles a la noche por la Cámara de Diputados.

«Al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quedé toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos», sentenció en Twitter Espert al compartir un fragmento de una entrevista que dio el titular de La Libertad Avanza.

Como Milei, las diputadas Victoria Villarruel y Carolina Píparo también estaban ausentes a la hora de votar cada punto individual del Presupuesto 2023, informaron. Lo más llamativo es que la segunda todavía forma parte del espacio de José Luis Espert, que sí estuvo presente.

El diputado de Avanza Libertad (no confundir con La Libertad Avanza, el espacio de Milei) insistió en que la ausencia del libertario y sus partidarios fue clave para la aprobación de la tasa en los pasajes aéreos para solventar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y otros impuestos que quedaron «escondidos» en el Presupuesto.

También vía Twitter Javier Milei no tardó en responder con videos y RT donde se lo vio explicar que tres integrantes del bloque de Juntos por el Cambio se habían retirado del recinto en Diputados antes de la votación en particular, así que su ausencia no fue tan decisiva después de todo.

Sigue la pulseada entre las dos bancadas de derecha.