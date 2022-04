Presentaron el 6º Festival de Cine de General Pico

El Cine Teatro Pico fue sede de la presentación 6º Festival de Cine de General Pico, a realizarse del 1 al 7 de septiembre.

Formaron parte del anuncio de las actividades la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, el presidente de la Asociación Italiana, José Luis Angelucci, el presidente del Festival, Jorge Epifanio y el director artístico del mismo, Pablo Mazzola.

“Después de la pandemia estamos tratando de volver a imponer en la ciudad uno de los eventos culturales más importantes. Tenemos dos salas de proyección con características prácticamente únicas en el país; la intención es poder volver a juntarnos a compartir cine en pantalla grande, que es lo que más deseamos”, expresó José Luis Angelucci.

Por su parte, Fernanda Alonso agregó: “cuando se acercan al municipio planteando la posibilidad de retomar la organización del festival entendimos que Pico no puede perderse de esto. Es un desafío que vamos a emprender juntos. Pretendemos que esto nos siga identificando como comunidad y que por su relevancia el Festival siga teniendo trascendencia a nivel nacional”.

En tanto, Jorge Epifanio consideró que no es coincidencia presentar el festival precisamente la sala del Cine Teatro Pico, “buscamos reencontrarnos dentro de las salas. Hace más de dos años que no se pudieron abrirlas por eso es que buscamos el apoyo necesario para avanzar en la realización del Festival que, como se sabe, tiene una importante proyección regional, provincial y nacional”.

Finalmente, Pablo Mazzola brindó detalles acerca de las distintas categorías de realización, entre las cuales estará la participación de largometrajes nacionales, cortometrajes nacionales y regionales, y competencia de largometrajes de latinoamérica.

Entre las muestras paralelas se anunció una serie de proyecciones de cine infantil, encuentro de escuelas y proyecciones especiales. Para aquellos realizadores que deseen presentar sus películas, tendrán tiempo hasta el 24 de junio, día donde se cerrará la convocatoria.

Para mayor información visitar la página web www.picocinefest.com.ar y para consultas escribir al correo [email protected]