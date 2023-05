Preocupante posteo de Alejandro Sanz: «No estoy bien»

El cantante español hizo una publicación en su cuenta de Twitter y encendió las alarmas de sus seguidores.

En las últimas horas, Alejandro Sanz provocó una enorme preocupación entre sus millones de seguidores después de compartir un mensaje en las redes sociales en el que reconoce que no está bien y en el que se sincera sobre algunos aspectos de su salud mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, comienzó expresando el artista español en su cuenta de Twitter.

“Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”, continúa Alejandro. Sin embargo, la frase que más revuelo provocó y en la que sus fans pusieron más énfasis llegaría inmediatamente después: “A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero”, confiesó el cantante madrileño. “Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, sentenció.

El mensaje compartido por Sanz rápidamente se viralizó en las redes sociales y comenzó a recibir cientos de mensajes de apoyo por parte de sus fans.