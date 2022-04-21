HORA DE OPINION – Premios Martín Fierro 2022: todos los nominados

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Premios Martín Fierro 2022: todos los nominados

Abr 21, 2022 Entretenimiento 0

El periodista Luis Ventura dio a conocer a todos los ternados para la ceremonia que se celebrará el próximo 15 de mayo.

Este miércoles, Luis Ventura anunció en Cortá por Lozano la lista completa de nominados para los Premios Martín Fierro 2022, que otorga Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) a lo mejor de la TV.

La ceremonia se celebrará el próximo 15 de mayo, en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será transmitido por el canal Telefe.

TODOS LOS NOMINADOS AL MARTÍN FIERRO 2022

FICCIÓN

EL TIGRE VERÓN (ELTRECE)
LA 1-5/18 (ELTRECE)
MONZÓN (TELEFE)
PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)

PERIODÍSTICO

INTRATABLES (AMÉRICA)
FUEGO AMIGO (ELNUEVE)
PERIODISMO PARA TODOS (ELTRECE)
SIGLO XXI ATR (TELEFE)

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

BENDITA (ELNUEVE)
NETT, NO ES TAN TARDE (TELEFE)
POLÉMICA EN EL BAR (AMÉRICA)

DEPORTIVO

EL SHOW DEL FÚTBOL (AMÉRICA)
PASIÓN POR EL FÚTBOL (ELTRECE)
QUE VUELVAN LOS POTREROS (TV PÚBLICA)

NOTICIERO DIURNO

ARRIBA ARGENTINOS (ELTRECE)
EL NOTICIERO DE LA GENTE (TELEFE)
TELENUEVE AL MEDIODIA (ELNUEVE)

NOTICIERO CENTRAL

AMÉRICA NOTICIAS (AMÉRICA)
TELEFE NOTICIAS (TELEFE)
TELENOCHE (ELTRECE)

INTERÉS GENERAL

ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND (ELTRECE)
PH, PODEMOS HABLAR (TELEFE)
VIVO PARA VOS (ELNUEVE)

MUSICAL

FESTIVAL PAÍS (TV PÚBLICA)
LA PEÑA DE MORFI (TELEFE)
LOS MAMMONES (AMÉRICA)
PASIÓN DE SÁBADO (AMÉRICA)

MAGAZINE

CORTÁ POR LOZANO (TELEFE)
FLOR DE EQUIPO (TELEFE)
NARA QUE VER (ELNUEVE)
NOSOTROS A LA MAÑANA (ELTRECE)
PAMPITA ONLINE (NET TV)
TODAS LAS TARDES (ELNUEVE)

CULTURAL / EDUCATIVO

AMBIENTE Y MEDIO (ELNUEVE)
ARCHIVO DE LA EMOCIÓN ARGENTINA (TV PÚBLICA)
FILMOTECA (TV PÚBLICA)

ENTRETENIMIENTOS (JUEGOS)

BIENVENIDOS A BORDO (ELTRECE)
LA RULETA DE TUS SUEÑOS (AMÉRICA)
MINUTO PARA GANAR (TELEFE)

ENTRETENIMIENTOS (CONOCIMIENTOS)

100 ARGENTINOS DICEN (ELTRECE)
LOS 8 ESCALONES (ELTRECE)
PASAPALABRA (TELEFE)
¿QUIÉN SABE MÁS DE ARGENTINA? (TV PÚBLICA)

BIG SHOW

LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)
SHOWMATCH LA ACADEMIA (ELTRECE)
TRATO HECHO (TELEFE)

REALITY

BAKE OFF ARGENTINA (TELEFE)
CORTE Y CONFECCIÓN (ELTRECE)
MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE)

JURADO DE TV

RICARDO MONTANER, SOLEDAD, LALI, MAU & RICKY (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)
DONATO DE SANTIS, GERMÁN MARTITEGUI, DAMIÁN BETULAR (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)
ÁNGEL DE BRITO, PAMPITA, JIMENA BARÓN, GUILLERMINA VALDES, HERNAN PIQUÍN (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)
NACHA GUEVARA, KARINA LA PRINCESITA, OSCAR MEDIAVILLA, MORIA CASÁN (CANTANDO 2020, ELTRECE)

GASTRONOMÍA

COCINEROS ARGENTINOS (TV PÚBLICA)
CUCINARE (ELTRECE)
QUÉ MAÑANA! (ELNUEVE)

VIAJES Y TURISMO

MODO SELFIE (AMÉRICA)
POR EL MUNDO (TELEFE)
RESTO DEL MUNDO (ELTRECE)

LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA

VERONICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO, TELEFE)
KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE, AMÉRICA)
FLORENCIA PEÑA (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
JUANA VIALE (ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND, ELTRECE)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)
MARLEY (POR EL MUNDO, LA VOZ ARGENTINA, MINUTO PARA GANAR, TELEFE)
SANTIAGO DEL MORO (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)
MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR, AMÉRICA)
GUIDO KACZKA (BIENVENIDOS A BORDO, LOS 8 ESCALONES, ELTRECE)
MARCELO TINELLI (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA, ELNUEVE)
SOLEDAD LARGHI (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)
SILVIA MARTÍNEZ CASSINA (NOTICIERO TRECE, ELTRECE)
CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
NELSON CASTRO (TELENOCHE, ELTRECE)
JORGE LANATA (PERIODISMO PARA TODOS, ELTRECE)

CRONISTA / MOVILERO

GUILLERMO PANIZZA (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
FABIÁN RUBINO (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)
SANTIAGO ZEYEN (NOSOTROS A LA MAÑANA, ELTRECE)

PANELISTA

MARTÍN CANDALAFT (INTRATABLES, AMÉRICA)
PAULO KABLAN, (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
YANINA LATORRE (LAM, ELTRECE)

ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN

FACUNDO ARANA (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
LUCIANO CÁCERES (LA 1-5/18, ELTRECE)
MARCO ANTONIO CAPONI (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)
JULIO CHÁVEZ (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN

AGUSTINA CHERRI (LA 1-5/18, ELTRECE)
LALI GONZÁLEZ (LA 1-5/18, ELTRECE)
JULIETA DÍAZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
NATALIE PÉREZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)

ACTOR DE REPARTO

ALBERTO AJAKA (APACHE, TELEFE)
DIEGO CREMONESI (MONZÓN/EL TIGRE VERÓN, TELEFE/ ELTRECE)
ROLY SERRANO (LA 1-5/18, ELTRECE)

ACTRIZ DE REPARTO

LETICIA BRÉDICE (LA 1-5/18, ELTRECE)
SOFÍA GALA CASTIGLIONE (EL TIGRE VERÓN / APACHE, ELTRECE / TELEFE)
FLORENCIA RAGGI (MONZÓN, TELEFE)

REVELACIÓN

DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)
JEY MAMMON (LOS MAMMONES, AMÉRICA)
MAU & RICKY MONTANER (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)

LABOR HUMORÍSTCA

MARTÍN “CAMPI” CAMPILONGO (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
MOLDAVSKY (TRATO HECHO, TELEFE)
PATRICIO MUZZIO (LA PEÑA DE MORFI, TELEFE)

CONDUCCIÓN EN PROGRAMA HUMORÍSTICO/ACTUALIDAD

BETO CASELLA, (BENDITA, ELNUEVE)
DIEGO KOROL (EDITANDO TELE, NET TV)
GUILLERMO LOPÉZ (SANTO SÁBADO, AMÉRICA)

AUTOR / GUIONISTA

EL TIGRE VERÓN: GERMÁN MAGGIORI – MARCOS OSORIO VIDAL (ELTRECE)
LA 1-5/18: LILY ANN MARTIN – JESSICA VALLS – MARCELO NACCI (ELTRECE)
PEQUEÑAS VICTORIAS: ERIKA HALVORSEN – DANIEL BURMAN (TELEFE)

DIRECTOR

ADRIÁN CAETANO– APACHE (TELEFE)
ALEJANDRO IBÁÑEZ Y JORGE NISCO – LA 1-5/18 (ELTRECE)
JUAN TARATUTO – PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)

AVISO PUBLICITARIO (PRODUCTO)

CUARENTENNIALS (EASY) – DON
TODO ES MEJOR EN BLANCO Y NOIRE (STELLA ARTOIS) – GUT
VEO, VEO (FLOW) – DON
SPOT INSTITUCIONAL (SERVICIOS Y ORGANISMOS)
INFINIA, NUEVA FÓRMULA (YPF) – LIEBRE AMOTINADA
ESENCIALES (MERCADO LIBRE) – GUT
PAYADA (PROYECTO COLECTIVO LIBERAL) – TOGETHER WITH

PRODUCCIÓN INTEGRAL

LA 1-5/18 (ELTRECE)
LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)
MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE).

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