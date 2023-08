Prat Gay acusó a Macri de «ser neutral» en las generales, pero lo cuestionó por «coquetear» con Milei

«Confunde al electorado», expresó el extitular del Banco Central y exministro de Economía. Además, aseguró que Juntos por el Cambio «bajó la intención de gobernabilidad» debido a la interna entre Larreta y Bullrich.

Prat Gay junto a Mauricio Macri.Imágenes de archivo. Foto: NA

El exministro de Economía y extitular del Banco Central Alfonso Prat Gay cuestionó al expresidente Mauricio Macri al que acusó de «no ser neutral en la interna» entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y de «coquetear» con el libertario Javier Milei camino a las generales del 22 de octubre.

«En esta discusión Macri tiene un rol importante para jugar. Dijo que iba a ser neutral en la interna y no lo fue, y ahora resulta que no solo no fue neutral sino que ahora está haciendo neutral en la general», cuestionó el exfuncionario en una entrevista a LN+, y agregó: «Hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante».

Prat Gay reconoció en Juntos por el Cambio «una doble dificultad», por un lado, la interna que «fue muy intensa y bajó la intención de gobernabilidad» y por otro, la falta de explicaciones respecto al plan de gobierno.

Según precisó, el error de Patricia Bullrich es no presentar a sus equipos. «No se sabe quién sería su ministro de Economía, debería empezar a mostrar el equipo y mostrar la secuencia», reclamó.

«Massa es ministro y presidente en ejercicio, no puede explicar qué hará porque debería estar haciéndolo ahora. Juntos por el Cambio son los que deben explicar y tiene una doble dificultad. Si no lo podes explicar, la gente va por lo nuevo», sostuvo.

La representación de Milei y sus contradicciones

El exministro de Economía calificó al fundador de La Libertad Avanza como la representación de «lo nuevo», y marcó una serie de contradicciones en su plan de Gobierno. «Las dudas de la dolarización están en el equipo de Milei. Integrantes de los que participaron de la reunión con el FMI dudan de la propuesta de dolarizar», enfatizó.

«Los que decían que iban a dolarizar el primer día, ahora dicen que será en dos o tres años. Las dudas y disidencias son internas y eso empieza a verse», agregó además.

A su parte, desarrolló: «Milei dice que se puede hacer lo que no se puede hacer, salvo que le pida a Xi Jinping que le preste los yuanes para poder dolarizar, pero esta misma semana dijo que no iba a comerciar con China porque son comunistas. Entonces la confusión es total».

«Por un lado dice que va a dolarizar sin dólares, y por otro, que eso va a generar que un político argentino no se endeude más, pero arranca endeudándose por 40 mil millones de dólares. Ellos se han corrido, ya no dicen más que lo van a hacer en los primeros días».

Para Prat Gay «Milei se presenta y representa lo nuevo», y eso atrae a un sector del electorado que por ser la novedad. «Si sos lo nuevo no tenes que explicar nada, propones sin explicar, pero se enriendan ellos mismos porque es complejo lo que hay que hacer», concluyó.

NA