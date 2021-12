¿Por qué Instagram se cierra al intentar escribir «coronavirus» o «vacunas»?

Miles de usuarios detectaron una misteriosa falla en las últimas horas.

Miles de usuarios en las últimas horas detectaron una misteriosa falla en la app de Instagram que generó una catarata de teorías conspirativas en las redes sociales: cuando alguien intenta escribir la palabra «coronavirus» o «vacunas» en el buscador, la aplicación para compartir fotos y videos se cierra. Sucede con algunos teléfonos, no todos, que tienen el sistema operativo Android. No pasa lo mismo con iOS.

Hasta el momento, desde la compañía Meta no dieron una explicación sobre por qué esto ocurre y, como era de esperarse, muchos acusaron a la plataforma de intentar «ocultar información» sobre la pandemia. «No lo puedo creer. Recién escribí la palabra ‘coronavi…’ la aplicación empezó a trabarse y se cerró automáticamente (no me creás, intentalo). Y después los conspiranoicos somos nosotros??!!», escribió @delfiwagner_.

Si bien pueden ser varias las explicaciones, es probable que se trate de un bug (error de software) relacionado a una nueva función de la app que, al buscar contenido relacionado al Covid-19, le ofrece al usuario a acceder fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef o, incluso, el portal argentina.gob.ar.

El fallo ocurre en celulares con versiones desactualizadas de la aplicación que no incluyen ese parche. Así, el problema debería solucionarse al actualizar a la última versión disponible en la tienda Google Play.