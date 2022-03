Por qué el 4 de marzo es el Día del Hermano

El Día del Hermano se celebra el 4 de marzo en Argentina, mientras que a nivel mundial se festeja el 5 de septiembre. A qué se debe la elección de esta fecha.

Hoy 4 de marzo se celebra el Día del Hermano en Argentina, una fecha más que especial en nuestro país, que difiere de la elegida por el resto del mundo, que lo celebran cada 5 de septiembre en homenaje a la muerte de la Madre Teresa de Calcuta.

El 4 de marzo, día en que se festeja el Día del Hermano en Argentina, no tiene un origen en particular, sino que tiene que ver con una fecha simbólica y un tanto comercial.

En esta fecha se pretende celebrar el Día del Hermano, pero no solo con aquellos que son de sangre, sino también con los amigos y las personas que uno considera «familia».

La jornada tiene como fin la solidaridad y resaltar los lazos de hermandad entre las personas.

Por el contrario, a nivel mundial, esta celebración sí adquiere un origen significativo.

La elección de que el 5 de septiembre sea el Día Mundial del Hermano tiene su origen en el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta en 1997 en India, a los 87 años.

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera»

¿Quién fue la Madre Teresa de Calcuta?

Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Uskup (actual Skopie, Macedonia del Norte).

La Madre Teresa de Calcuta fue una monja católica de origen albanés y naturalizada india que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950.

Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos y al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación.

Fue fundadora de las Misioneras de Caridad en Calcuta, en 1950, y acompañada de sus hermanas religiosas, llevó un mensaje de paz y de solidaridad a los más necesitados alrededor del mundo.

Tras su muerte, el 5 de septiembre de 1997, fue beatificada por el papa Juan Pablo II, otorgándole el título de beata.

Los hermanos sean unidos…

La frase fue inmortalizada en el libro “Martín Fierro” de José Hernández.

«Los hermanos sean unidos

Porque esa es la ley primera;

Tengan unión verdadera

En cualquier tiempo que sea

Porque si entre ellos se pelean

Los devoran los de afuera»

La frase refiere a la unión entre los hermanos tanto se sangre como los considerados “de la patria”, dándole importancia a la unión para generar grandes logros por el bien común de las personas.

Por el contrario, entre peleas y divisiones, serán atacados y vencidos por “los de afuera”, interpretado desde personas de otras familias o países.