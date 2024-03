¿Por la puerta chica? Así abandonó Alfa la casa de Gran Hermano

En estos dos días, Walter tuvo varios cruces con el resto de los participantes y decidió irse previo a la gala de nominación de este miércoles.

Después de la eliminación de Rosina, Alfa sorprendió a los participantes al ingresar a la casa de Gran Hermano para convivir una semana con ellos. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba, ya que mantuvo fuertes cruces con varios de los jugadores.

Además, el martes, Ariel también entró para compartir unos días. Como era de esperarse, esto no le gustó para nada a Walter, ya que no mantiene relación con su ex compañero. Esto, sumado a que mantuvo fuertes cruces con el resto de la casa, lo llevó a tomar la decisión de abandonar.

Al iniciar la emisión, Santiago del Moro confirmó que Alfa había dejado la casa más famosa del mundo por decisión propia antes que Gran Hermano lo expulsara por «diversos motivos». «¿Por qué digo eliminación y no expulsión? Fue por muchas razones», manifestó el conductor para dar paso a la despedida del ex jugador con los participantes.

«Me llevo una re linda impresión de todos. Ha sido un honor haber compartido con ustedes, son todos unos genios», expresó Walter «Alfa» Santiago mientras abrazaba a cada uno de los integrantes de la competencia. Al despedirse, Furia le confesó: «Fue un gusto conocerte. Soy tu fan número uno»-