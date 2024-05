Polémica decisión de Elon Musk en X: los Me gusta serán privados

El Director de Ingeniería de la plataforma afirmó que la pestaña de los likes será eliminada.

Polémica decisión de Elon Musk en X: los Me gusta serán privados.

X, la plataforma antes conocida como Twitter, se prepara para otro cambio que nadie pidió: la eliminación de la pestaña Me gusta del perfil de los usuarios. Esto impedirá que los usuarios vean los likes de otras cuentas.

“Sí, estamos haciendo que los Me gusta sean privados”, confirmó Haofei Wang, Director de Ingeniería de X, en una publicación en la red social de Elon Musk.

Desde la semana pasada comenzaron a circular en medios especializados y foros de internet rumores sobre una opción en la plataforma que apagaría por completo la pestaña de los likes en el perfil público de cada usuario X cuando estuviera activada.

Mientras los usuarios de X especulaban sobre lo que podría significar ese rumor, Wang decidió intervenir y confirmar la noticia.

“Los Me gusta públicos incentivan comportamientos erróneos”, explicó el Director de Ingeniería de la plataforma. Y agregó: “Por ejemplo, muchas personas se sienten disuadidas de dar un like a contenidos que podrían ser atrevidos por miedo a las represalias de trolls o para proteger su imagen pública”.

Según el ejecutivo, muy pronto los usuarios podrán ponerle Me gusta a cualquier publicación sin preocuparse sobre quién pueda verlo.

¿Quién podrá ver los Me gusta en X?

El anuncio de Wang sobre la eliminación de los Me gusta públicos en X dejó más preguntas que respuestas. Enrique Barragán, ingeniero de software sénior de X, aclaró en una publicación de la red social qué es lo que pasará exactamente con los likes.

Para empezar, Barragán aseguró que el número de Me gusta de los posteos y de las respuestas seguirá siendo público para todos. Los usuarios podrán ver a quién le gustaron sus propios posts y el único el cambio consistirá en que no podrán ver a quién le han gustado las publicaciones de otros usuarios porque ya no habrá una pestaña en el perfil de cada cuenta que muestre todos los tuits que le gustaron.

La polémica en X

La confirmación de la noticia generó opiniones divididas entre los usuarios de X. Algunos la aplaudieron porque creen que ayudará a crear un ambiente más libre de presión en la plataforma.

Pero otros la criticaron y argumentaron que elimina la transparencia y dificulta la conexión con personas que comparten intereses similares.

Jack Dorsey, creador de Twitter, también cuestionó el cambio y se preguntó cuál sería entonces la diferencia con los Marcadores (Bookmarks), una opción que sirve para guardar publicaciones. El ingeniero de X le respondió: “Los Me gusta son visibles entre una persona y el autor. El autor será notificado, pero nadie más. Marcar como favorito solo es visible para un usuario”.